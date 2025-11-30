مصدر أمني يمني: مقتل قيادي بارز في القاعدة بغارة أمريكية في مأرب

أكد مصدر أمني يمني، مساء السبت، مقتل قيادي بارز في تنظيم القاعدة، في ضربة بطائرة أمريكية من دون طيار في محافظة مأرب، شرقي البلاد.

وقال المصدر الموالي للحكومة الشرعية، طالباً عدم الكشف عن اسمه، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، "إن طائرة أمريكية من دون طيار، استهدفت دراجة نارية يستقلها منير الأهدل، المُكنى بـ"أبي الهيجاء الحديدي"، في منطقة الحصون بوادي عبيده، ما أسفر عن مقتله ومرافقه الشخصي على الفور".

وبحسب المصدر، يعد الأهدل من أبرز قادة التنظيم، وكان ضالعاً في تنفيد العديد من العمليات "الإرهابية" خلال السنوات الماضية في محافظات يمنية مختلفة.

ولم يصدر تعليق رسمي من أي جهة رسمية بخصوص العملية حتى الان.

ومنذ سنوات تنفذ طائرات أمريكية من دون طيار ضربات جوية تستهدف قيادات وعناصر يعتقد انتماؤها لتنظيم القاعدة في عدة محافظات يمنية من بينها محافظات مأرب وشبوة وأبين، جنوب وشرقي اليمن، وهي مناطق تنشط فيها عناصر التنظيم.





