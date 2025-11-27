بوتين: وفد أمريكي يبحث في موسكو الأسبوع المقبل إنهاء الحرب في أوكرانيا

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، إن من المتوقع وصول ممثلين أمريكيين إلى موسكو في النصف الأول من الأسبوع المقبل لإجراء محادثات حول إنهاء الحرب في أوكرانيا.

وقال بوتين، اليوم الخميس، في ختام زيارته إلى بيشيك عاصمة قرغيزستان إن مسئولين من وزارة الخارجية ومكتب الرئاسة سيمثلون الجانب الروسي في المباحثات، مضيفًا أن مساعديه فلاديمير ميدينسكي ويوري أوشاكوف سيكونان من بين الحضور.

وشدد بوتين على أن المناقشات ستتعلق بأمور بالغة الضخامة والتعقيد وأن كل سؤال يطرح سيحمل أهمية محورية.

وبحسب معلومات صادرة عن الكرملين، فإنه من المتوقع وصول ستيف ويتكوف، المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى موسكو في غضون الأسبوع المقبل.

يذكر أن بوتين كان التقى ويتكوف في عدة مناسبات.

وأكد الرئيس الروسي استعداده لإجراء محادثات حول اقتراح ترامب المكون من 28 نقطة لإنهاء الحرب، قائلاً إنه يمكن أن يشكل أساسًا لمعاهدة سلام مستقبلية.

وأوضح بوتين، مجددا أن روسيا ستفرض سيطرتها على منطقة دونباس بأكملها في أوكرانيا قبل وقف إطلاق النار.

ورفض الجانب الأوكراني هذا المطلب بشكل متكرر، قائلاً إنه سيجعل الطريق مفتوحا أمام أي هجوم روسي على كييف.