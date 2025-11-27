سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أطلقت الشرطة البرازيلية، اليوم الخميس، عملية لتفكيك شبكة كبيرة للتهرب الضريبي وغسل الأموال في قطاع الوقود.

وقالت السلطات، إن المجموعة قيد التحقيق تعد أكبر مدين للضرائب في البلاد، حيث تبلغ ديونها أكثر من 26 مليار ريال برازيلي (8.4 مليارات دولار).

وتقوم السلطات المحلية وعلى مستوى الولايات بتنفيذ 126 مذكرة تفتيش ومصادرة تستهدف أفرادا وشركات في خمس ولايات.

ووفقا لهيئة الإيرادات الفدرالية في البرازيل، استخدمت الشبكة شركاتها وصناديق الاستثمار والكيانات الخارجية الخاصة بها لإخفاء الأرباح وحمايتها.

ولم يذكر المسئولون أسماء أي أفراد أو شركات مستهدفة، لكن وسائل إعلام محلية أفادت بأن العمليات قيد التحقيق تشمل مجموعة "جروبو فيت"، وهي مصفاة وقود.

ولم ترد مجموعة "جروبو فيت" على الفور على طلب للتعليق من جانب وكالة أسوشييتد برس (أ ب).

وقال وزير المالية البرازيلي فرناندو حداد، إن الإجراءات التي جرت اليوم الخميس تأتي ضمن حملة الإجراءات الصارمة الأخيرة ضد الصلات الإجرامية المرتبطة بسلسلة إمداد الوقود في البرازيل.

وفي أغسطس الماضي، أشارت السلطات إلى 40 صندوق استثمار في قطاع الوقود يتردد أنه تم استخدامها لإخفاء أصول لأعضاء عصابة الجريمة المنظمة "فريست كابيتال كوماند".

وتعد عصابة "فريست كابيتال كوماند" أكبر وأقوى عصابات الجريمة المنظمة في البرازيل؛ حيث تأسست عام 1993 على يد مجرمين محنكين داخل سجن تاوباتي في ساو باولو للضغط على السلطات من أجل تحسين ظروف السجون.

وسرعان ما بدأت العصابة في استخدام نفوذها لتوجيه عمليات تجارة المخدرات والابتزاز خارج السجن.

وعلى مدى السنوات القليلة الماضية، قامت العصابة بتنويع محافظ استثماراتها في عدة أسواق غير قانونية.

وقال حداد، إن التحقيقات أظهرت منذ ذلك الحين نمطا لتهريب رؤوس الأموال شمل فتح صناديق استثمارية في الولايات المتحدة.

وقالت السلطات الفدرالية إنها حددت أكثر من 15 شركة خارجية مقرها الولايات المتحدة تقوم بإعادة تحويل نحو مليار ريال برازيلي (186 مليون دولار) إلى البرازيل لشراء حصص في شركات وعقارات.

وأكد حداد، أنه تعهد للرئيس البرازيلي لويز إيناسيو لولا دا سيلفا، بالسعي لتعزيز التعاون الدولي مع الولايات المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة وغسل الأموال، على خلفية المفاوضات بشأن الرسوم الجمركية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.