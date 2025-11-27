القسام والصليب الأحمر يبحثان عن رفات محتجز إسرائيلي شرق غزة

تتعاون عناصر من القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، مع طاقم من اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بعمليات بحث عن رفات محتجز إسرائيلي في منطقة شرق مدينة غزة، وفق ما أفادت به مصادر في الحركة اليوم الخميس.

وقال مصدر في حماس لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) شريطة عدم الكشف عن هويته، إن أعمال البحث تتركز في محيط حي الزيتون شرقي المدينة، مشيرا إلى استخدام آليات حفر ثقيلة لتسريع عملية الوصول إلى الرفات وانتشاله.

وأضاف المصدر، أن هذه العمليات تتم بعد الحصول على تنسيق مسبق مع الجانب الإسرائيلي، ولم يصدر رد رسمي من الحكومة الإسرائيلية على ذلك حتى الآن.

من جهته، أكد المتحدث باسم حركة حماس حازم قاسم أن الفصائل الفلسطينية تواصل العمل على مدار الساعة للعثور على رفات الإسرائيليين المتبقين في القطاع، رغم ما وصفه بـ"صعوبات كبيرة" ناجمة عن محدودية الإمكانات والظروف الميدانية المعقدة.

وأوضح قاسم، أن استكمال هذا الملف يعد خطوة ضرورية للانتقال إلى المرحلة التالية من اتفاق وقف إطلاق النار.

وكانت كتائب القسام، وسرايا القدس، الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، قد سلمت أمس الأول الثلاثاء رفات إسرائيلي للجنة الدولية للصليب الأحمر، ليتبقى وفق المصادر الفلسطينية رفات شخصين اثنين ما زالا في القطاع.

وفي السياق ذاته، انتقد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في بيان سابق ما قال إنه "تأخير في تسليم الرفات"، معتبرا الأمر خرقا للاتفاق وطالب بالإفراج الفوري عن جميع المحتجزين في غزة.

وبحسب بيانات فلسطينية رسمية، أفرجت حماس منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار في 10 أكتوبر الماضي عن 20 محتجزا إسرائيليا و26 جثة، في حين أطلقت إسرائيل سراح 250 أسيرا فلسطينيا من أصحاب الأحكام العالية و1718 معتقلا من غزة، إلى جانب تسليم رفات 345 فلسطينيا لذويهم.