إندونيسيا: ارتفاع عدد ضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية إلى 69 قتيلا وفقدان 59 آخرين

أعلنت الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث في إندونيسيا اليوم الخميس، ارتفاع عدد ضحايا الفيضانات المفاجئة والانهيارات الأرضية في جزيرة سومطرة إلى 69 قتيلا و59 مفقودا، فيما لا يزال رجال الإنقاذ يواصلون البحث في الأنهار وتحت الأنقاض في القرى، عن أي جثث أو ناجين محتملين.

وتسببت الأمطار الموسمية التي هطلت خلال الأسبوع الماضي، في فيضان الأنهار على ضفافها بإقليم سومطرة الشمالية، أمس الأول الثلاثاء.

وقالت الهيئة، إن الفيضانات اجتاحت قرية جبلية وجرف السكان وأغرق أكثر من 2000 منزل ومبنى.

وقد فر ما يقرب من 5000 شخص من السكان إلى ملاجئ أنشأتها الحكومة.

وأوضح المتحدث باسم شرطة مقاطعة سومطرة الشمالية، فيري والينتوكان، في بيان، أن قائمة القتلى ارتفعت إلى 37 جثة في المقاطعة حيث انتشلت فرق الإنقاذ المزيد من الجثث اليوم الخميس.

وقال إن فرق الإنقاذ تبحث حاليا عن 52 مقيمًا تم الإبلاغ عن فقدانهم، ولكن الانهيارات الطينية وانقطاع التيار الكهربائي ونقص الاتصالات تسببت في عرقلة جهود البحث.

وأشار والينتوكان، إلى انتشال 17 جثة بحلول اليوم الخميس، في منطقة تابانولي الجنوبية وثماني جثث في مدينة سيبولجا.

أما في منطقة تابانولي الوسطى المجاورة، فقد تعرضت عدة منازل لانهيارات أرضية، ما أسفر عن مقتل أسرة من أربعة أفراد، على الأقل، بالإضافة إلى شخص واحد عثر عليه ميتًا في فيضانات في مدينة بادانج سيديموان.

وقال والينتوكان إن عمال الإنقاذ استعادوا أيضًا جثتين في منطقة باكباك بهارات فيما واصلوا البحث عن خمسة أشخاص أبلغ عن فقدانهم في هومبانج هاسوندوتان، حيث قتل أربعة قرويين بسبب الانهيارات الأرضية.

وأضاف أن مقيما واحدا على الأقل لقي حتفه عندما ضرب الطين والحطام طريقًا رئيسيًا في جزيرة نياس الصغيرة.

وأوضح أنه: "مع وجود العديد من المفقودين وبعض المناطق النائية التي لا يزال يتعذر الوصول إليها، فإنه من المرجح أن يرتفع عدد القتلى".