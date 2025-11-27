إلهام شاهين وهالة سرحان تحضران مونودراما «قبل نهاية العالم بدقيقة» في مهرجان شرم الشيخ المسرحي

قدم المعهد العالي للفنون المسرحية مونودراما قبل نهاية العالم بدقيقة، من تأليف وإخراج ماركو نبيل، ضمن مسابقة عروض المونودراما في مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، وحضر العرض الفنانة إلهام شاهين، والتي تحمل الدورة العاشرة من المهرجان اسمها، والإعلامية الدكتورة هالة سرحان.

يدور العرض حول جندي نجا من الموت بعد أن تم قتل كل كتيبته، ويحاول أن يبحث عن النجاة لكنه يصطدم بحقيقة الحرب من فقد ووحدة واغتراب.

العرض من تمثيل أبانوب بحر، وتسجيل صوتي سعيد سالمان وعبدالرحمن الزايدي وعادل يوسف وأحمد مجدي، وتصميم ديكور محمود صلاح، وتصميم إضاءة محمود الحسيني كاجو، وتصميم ملابس لبنى المنسي، وإعداد موسيقي وتصميم البوستر أحمد رشدي، وإشراف عام على التجربة دكتورة عبير فوزي.