بسبب تغيّر الوضع الأمني، عادت القوات الجوية الألمانية إلى استخدام مناطق خاصة للطيران المنخفض، ما قد يسبب ضوضاء.

وأوضح سلاح الجو الألماني، أنه في هذه المناطق يمكن للمقاتلات أن تهبط إلى حد أدنى لمستوى التحليق على ارتفاع يبلغ 250 قدماً، أي نحو 80 متراً فوق سطح الأرض – ولكن "على أن يتم ذلك حصريا عند الاقتراب من الهدف في التدريب، وخلال مدة لا تتجاوز الدقيقتين".

وأضاف سلاح الجو: "رغم العديد من التدابير للحد من انبعاثات ضوضاء الطيران وأخذ ذلك في الاعتبار في التخطيط العملياتي، سيزداد الشعور بهذه الطلعات"، وتابع سلاح الجو أن القوات المسلحة ستظل ملتزمة بمبدأ تقليل الضوضاء، وأن هذه الطلعات ستقتصر على الحد الأدنى اللازم لتنفيذ المهام. وكانت اللائحة الجديدة دخلت حيّز التنفيذ أمس الأربعاء.

وتشارك في التدريبات طائرات طراز يورو فايتر وتورنادو. ويشير الخبراء العسكريون إلى متطلبات الدفاع على الصعيد الوطني وصعيد حلف شمال الأطلسي "ناتو"، ويصفون التدريب بأنه تدريب عالي المستوى للطيران المنخفض في المناطق المخصصة لذلك.

وكان سلاح الجو حدّ من استخدام مناطق الطيران المنخفض بعد نهاية الحرب الباردة. ولا يزال جزء كبير من تدريب الطيارين المقاتلين يُجرى في أمريكا الشمالية.