رئيس نيجيريا يعلن حالة الطوارئ ونشر قوات إضافية بعد عمليتي اختطاف

أعلن رئيس نيجيريا، بولا تينوبو، حالة الطوارئ في أنحاء البلاد عقب عمليتي اختطاف جماعتين لتلاميذ مدارس وموجة من الهجمات على المدنيين.

وقال تينوبو، إن الحكومة ستجند 20 ألف شرطي إضافي، ليصل إجمالي عددهم إلى 50 ألفا. كما فوض جهاز الاستخبارات بنشر حراس الغابات لحماية المناطق النائية من الجماعات المسلحة.

وأضاف في بيان أمس الأربعاء: "أيها المواطنون النيجيريون، هذه حالة طوارئ وطنية، ونحن نتعامل معها بنشر المزيد من الجنود على الأرض، خصوصا في المناطق التي تواجه صعوبات أمنية".

ويسمح الدستور للرئيس بإعلان حالة الطوارئ خلال الأزمات الوطنية.

وزادت الهجمات الأخيرة من جانب الجماعات المسلحة والتهديدات الصادرة عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الضغوط على نيجيريا.

والأسبوع الماضي، اختطف مسلحون 25 طالبا في ولاية كيبي وأكثر من 300 في ولاية النيجر.

وتم إنقاذ المختطفين في ولاية كيبي وإعادتهم إلى ذويهم، بينما ما زال البحث جاريا عن الآخرين.

وقد سلطت إدعاءات ترامب بشأن اضطهاد المسيحيين وتهديده بتدخل "مسلح بكل قوة" الضوء على حجم الأزمات الأمنية الحادة في نيجيريا.

ودعا تينوبو أيضا إلى تعزيز إجراءات الحماية حول المدارس والكنائس والمساجد في المناطق النائية لردع الهجمات.

ويقول محللون إن خطة تينوبو لنشر المزيد من القوات على الأرض قد لا تكون كافية لإيقاف موجة انعدام الأمن.