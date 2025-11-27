صوت أبو عبيدة يخترق محطات حافلات بإسرائيل ويثير ارتباك المارة

أثار اختراق إلكتروني لشاشات محطات حافلات في عدة مدن إسرائيلية، حالة من الذعر بين المواطنين، بعد أن بثّ هتافات حماسية باللغة العربية وتسجيل صوتي يشبه صوت متحدث كتائب القسام أبو عبيدة، وهو يتوعد بالرد على اعتداءات إسرائيل.

وتداول نشطاء إسرائيليون ووسائل إعلام مقاطع مصورة توثق الحادثة يظهر فيها تسجيل بصوت يشبه صوت قائد كتائب القسام أبو عبيدة، وهو يتوعد بالرد على اعتداءات إسرائيل.

وقالت القناة "14" العبرية الخاصة، إن شاشة إلكترونية في محطة حافلات بمدينة موديعين، بدأت ببث مقاطع صوتية تتضمن ترانيم عربية منها "الله أكبر" وآيات قرآنية، دون أن يكون ذلك جزءا من المحتوى المعتاد للمحطات.

وأشارت القناة، إلى أن الهيئة الوطنية للأمن السيبراني تم إبلاغها بالحادثة.

ولفتت إلى أن التقديرات الأولية تشير إلى احتمال حدوث اختراق إلكتروني، ووصفت الحادث بأنه قد يكون "هجوما قوميا"، بحسب تعبيرها.

بدورها، ذكرت صحيفة "يديعوت أحرنوت"، أن قراصنة اخترقوا شاشات المعلومات الرقمية الخاصة بالركاب في محطات الحافلات في عدة مدن إسرائيلية، بينها أسدود ورمات غان، مساء الأربعاء، وبثّوا هتافات بالعربية وأصواتًا شبيهة بصفارات الإنذار ومقاطع صوتية مسجّلة، ما أثار حالة من الذعر بين الركاب.

وأضافت الصحيفة الخاصة، أن وزارة المواصلات تجري فحصا لمصدر الهجوم السيبراني الذي استهدف محطات المواصلات العامة في عدة مدن.

وأوضحت أن الهجوم السيبراني استمر لبضع دقائق فقط قبل أن تعود الشاشات إلى عرض محتواها المعتاد.

جدير بالذكر أن أبو عبيدة، المتحدث باسم كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، والمعروف بصوته الحاد وخطاباته القوية لا يزال مصيره مجهولا، فيما ادّعت إسرائيل اغتياله في أغسطس الماضي، دون تعليق من حماس.