الخميس 27 نوفمبر 2025 11:24 م القاهرة
وكيله: المهدي سليمان تنازل عن مستحقاته للاتحاد السكندري

الشروق
نشر في: الخميس 27 نوفمبر 2025 - 10:57 م | آخر تحديث: الخميس 27 نوفمبر 2025 - 10:57 م

أكد حمادة سليمان وكيل المهدي سليمان، حارس مرمى نادي الزمالك، أن الحارس الدولي تنازل عن مستحقاته المتأخرة للاتحاد السكندري.

وقال وكيل المهدي سليمان في تصريحات لقناة أون سبورت: "المهدي سليمان تواصل مع محمد سلامة رئيس الاتحاد السكندري، وأخبره أنه لا يوجد له مستحقات".

وأضاف: "ذلك على الرغم من تواصلي معه في وقت سابق، وتأكيده لي على قيمة مستحقات المهدي المتأخرة".

ويعيش المهدي سليمان فترة صعبة مع نادي الزمالك حيث تغيب في الفترة الأخيرة عن تدريبات الفريق الأبيض مما جعل مجلس إدارة النادي يحيله إلى التحقيقات.

وبشكل عام الزمالك يعاني في الوقت الحالي بسبب عدم دفع مستحقات بعض اللاعبين.

 


