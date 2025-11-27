وكيله: المهدي سليمان تنازل عن مستحقاته للاتحاد السكندري

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أكد حمادة سليمان وكيل المهدي سليمان، حارس مرمى نادي الزمالك، أن الحارس الدولي تنازل عن مستحقاته المتأخرة للاتحاد السكندري.

وقال وكيل المهدي سليمان في تصريحات لقناة أون سبورت: "المهدي سليمان تواصل مع محمد سلامة رئيس الاتحاد السكندري، وأخبره أنه لا يوجد له مستحقات".

وأضاف: "ذلك على الرغم من تواصلي معه في وقت سابق، وتأكيده لي على قيمة مستحقات المهدي المتأخرة".

ويعيش المهدي سليمان فترة صعبة مع نادي الزمالك حيث تغيب في الفترة الأخيرة عن تدريبات الفريق الأبيض مما جعل مجلس إدارة النادي يحيله إلى التحقيقات.

وبشكل عام الزمالك يعاني في الوقت الحالي بسبب عدم دفع مستحقات بعض اللاعبين.