وصف الأمين العام "لحزب الله" نعيم قاسم، مساء الجمعة، اغتيال إسرائيل القيادي في الجماعة هيثم علي الطبطبائي، بأنه "اعتداء سافر وجريمة موصوفة"، مؤكدا أنه من حق الحزب الردّ، وسيحدد التوقيت المناسب لذلك.

جاء ذلك في أول تعليق من قاسم على إعلان إسرائيل، الأحد الماضي، اغتيال "قائد أركان حزب الله"، هيثم علي الطبطبائي، خلال غارة استهدفت الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت.

وفي كلمة له خلال الاحتفال التأبيني للطبطبائي، قال قاسم، إن "هذا الاغتيال لا يمكن أن يضرب معنوياتنا، فنحن حزب له أصول وجذور ممتدة".

وأشار إلى وجود اختراق وعملاء تتجسس لصالح إسرائيل في لبنان، قائلا: هناك دائما مساع تجسسية ونحن في ساحة مفتوحة بفعل التغطية الدولية والوافدين من جنسيات أجنبية، وحتى بعض الاستخبارات العربية، وكلّها للأسف تساهم في تزويد العدو الإسرائيلي بالمعلومات التي يريدها".

واعتبر قاسم، أن "ما حصل هو اعتداء سافر وجريمة موصوفة، ومن حقّنا الردّ، وسنحدّد نحن التوقيت المناسب لذلك".