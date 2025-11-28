نائب رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه: مصر قادرة على تنظيم نسخ أخرى لبطولة العالم

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أكد اللواء ناصر الرزوقي، رئيس الاتحاد الإماراتي والاتحاد الآسيوي ونائب رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه أن مصر بإمكانها تنظيم نسخ أخرى من بطولة العالم.

جاء ذلك بعد افتتاح النسخة السابعة والعشرين من بطولة العالم للكاراتيه في الصالة المغطاة لاستاد القاهرة الدولي بعد غياب دام 38 عاما.

أضاف أن الاتحاد المصري للكاراتيه نجح في نيل ثقة الاتحاد الدولي وذلك بعد النجاح المصري في تنظيم منافسات الدوري العالمي للكاراتيه بشكل سنوي.

أوضح الرزوقي أن الاتحاد المصري للكاراتيه نجح في تنظيم بطولة العالم على كافة الأصعدة بداية من استقبال الوفود مرورا بتوفير كافة متطلباتهم إلى أن انطلقت البطولة وهذا خير دليل على أن مصر بإمكانها نسخ أخرى لبطولة العالم في السنوات القادمة.

أشار إلى أن مصر تمتلك بنية تحتية على أعلى مستوى تجعلها قادرة على استضافة أكبر البطولات العالمية وهذا يعود إلى الإدارة المتميزة للاتحاد المصري للكاراتيه برئاسة محمد الدهراوي.

اختتم الرزوقي تصريحاته بالقول بأن بطولة العالم تشهد منافسة ساخنة بين جميع اللاعبين المشاركين في تلك النسخة وهذا دليل على رغبتهم في انتزاع الميداليات المتنوعة.