روسيا: لا نتفاوض حالياً بشأن أوكرانيا إلا مع الولايات المتحدة

قال الكرملين، الجمعة، إنه بحلول موعد وصول وفد أميركي إلى موسكو الأسبوع المقبل، من المتوقع أن تكون لديه معلومات حول النقاط المتفق عليها في خطة السلام الأميركية المقترحة، مشيراً إلى أن موسكو لا تتفاوض بشأن هذه الخطة إلا مع واشنطن، حسبما ذكرت وكالة "إنترفاكس" الروسية للأنباء.

وأضاف المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن "موسكو تعمل على أساس أنها تتفاوض بشأن هذه الخطة مع الولايات المتحدة فقط"، مشيراً إلى أن "بلاده تتلقى مقترحات يجري الاتفاق عليها في إطار مناقشات الخطة الأمريكية للسلام"، بحسب وكالة رويترز للأنباء.

ونقل تلفزيون RT الروسي الرسمي عن بيسكوف قوله: "لا يمكن حالياً أخذ موقف الاتحاد الأوروبي من المفاوضات في الاعتبار، وفي هذه المرحلة نتحدث عن مفاوضات روسيا مع الولايات المتحدة".

-خطة السلام الأمريكية بشأن أوكرانيا

وأشار بيسكوف إلى أن "موسكو ستحصل على معلومات حول النقاط المتفق عليها في خطة السلام الأمريكية بحلول موعد لقاء الرئيس فلاديمير بوتين مع الوفد الأمريكي، في النصف الأول من الأسبوع المقبل".

كما شدد متحدث الكرملين على أن "معظم ما يتم تداوله عن خطة السلام الأميركية بشأن أوكرانيا غير صحيحة"، وفقاً للقناة.

وعلق المتحدث باسم الكرملين على إقالة أندريه يرماك مدير مكتب زيلينسكي قائلاً: "أحداث تجري في كييف تشير إلى أزمة عميقة".

وأضاف: "قد تكون عواقب فضيحة الفساد في كييف مختلفة تماماً، ومن غير المرجح أن يتمكن أي شخص من الإجابة على ما سيؤدي إليه هذا الأمر".

ونقل تلفزيون RT عن نائب رئيس مجلس الأمن الروسي ديميتري مدفيديف قوله، إن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لن يكون الشخص الذي سيوقع على اتفاقية السلام مع روسيا.