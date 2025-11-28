في عالم الفن المصري، هناك نجوم يتركون بصماتهم خالدة في ذاكرة الجمهور، فتعرف أعمالهم مدى الزمن وتظل مصدر إلهام للأجيال الجديدة. ومن بين هؤلاء النجوم، تبرز الفنانة الراحلة مها أبو عوف، التي جمعت بين التمثيل والغناء، وقدمت أعمالاً استثنائية أسرت قلوب المشاهدين، وتركت إرثًا فنيًا لا يُنسى بعد رحيلها في السادس من يناير 2022.

- حياة مها أبو عوف ومسيرتها الفنية

وُلِدت مها أبو عوف في 28 نوفمبر 1956، وهي ابنة الملحن الراحل أحمد شفيق أبو عوف وأخت الموسيقار والممثل الراحل عزت أبو عوف. تخرجت من الجامعة الأمريكية، وبدأت مسيرتها الفنية في أوائل الثمانينيات، حيث شاركت في العديد من الأفلام والمسلسلات التي حازت على إعجاب الجمهور.

كانت مها فنانة شاملة، إذ جمعت بين التمثيل والغناء، وشاركت مع شقيقها عزت وشقيقاتها الثلاث (منى ومنال وميرفت) في فرقة "فور إم" الغنائية، لكنها كانت الوحيدة التي استمرت في العمل الفني والتمثيلي بشكل مستمر.

- أبرز أعمالها الفنية والغنائية

قدمت مها أبو عوف نحو 130 عملاً فنياً في السينما والمسرح والتلفزيون.

أهم أفلامها السينمائية: كازانوفا، ليلة هنا وسرور، سوء تفاهم، من ألف إلى باء، الحفلة، وبعد الطوفان، بابا، غش الزوجية، أمير البحار، زي النهاردة، معلش إحنا بنتبهدل، حالة حب، أحلى الأوقات، من نظرة عين، المجنونة، الصعاليك، أنا لا أكذب ولكني أتجمل، لا تظلموا النساء.

أهم مسلسلاتها: أحلام البنات، أرض جو، أنا شهيرة أنا الخائن، أنا وهؤلاء، أولاد الشوارع، أولاد الليل، الحرير المخملي، السندريلا، حقي برقبتي، حكايتي، راجل وست ستات، شباب رايق جدًا، ضبط وإحضار، طيري يا طيارة، فارس بلا جواد، فوق السحاب، لا تطفئ الشمس، ملح الأرض، نسر الصعيد، هيمة أيام الضحك والدموع، يتربى في عزو.

أبرز أغانيها: الساحر ليلو، حجرة حجنجر، البانتومايم، بوبو الفشار، هبه هيه، عزبة بوبو، كيكا ع العالي، الفوازير، نينا هو.



- حياتها الشخصية

تزوجت مها أبو عوف ثلاث مرات:

من عازف الجيتار عمر خورشيد عام 1981، لكن الزواج لم يدم طويلاً بسبب وفاته في حادث سيارة في مايو من نفس العام.

من رجل أعمال خارج الوسط الفني.

من عمر المنزلاوي.

وفاتها وإرثها الفني

توفيت مها أبو عوف في 6 يناير 2022، بعد صراع مع مرض سرطان الرئة في أحد مستشفيات القاهرة. رحيلها لم يمحو بصمتها الفنية، فقد تركت إرثًا يظل حيًا في قلوب جمهورها، ويستمر تأثيره في السينما والموسيقى المصرية.