محمد إمام يطمئن الجمهور بعد حريق لوكيشن الكينج: جميع فريق العمل بخير والإصابات خفيفة

قال الفنان محمد إمام أن الحريق الذي اندلع في لوكيشن تصوير مسلسل "الكينج"، صباح اليوم داخل ستوديو مصر أسفر عن إصابات خفيفة فقط، وجميع فريق العمل بخير.

وقال إمام في منشور كتبه عبر حسابه الرسمي بفيسبوك: "قدر الله وما شاء فعل… والحمد لله على كل شيء. حريق كبير في لوكيشن تصوير مسلسل الكينج في ستوديو مصر، منطقة كاملة معمولة على أعلى مستوى، إنتاج ضخم من المنتج الكبير عبد الله أبو الفتوح، وابداع من مهندس الديكور تامر إسماعيل ومجهود كبير من أشطر المهندسين والعمال. بس ربنا أراد اللي حصل… والحمد لله فوق كل ده إن الإصابات كانت خفيفة وكل فريق العمل بخير".

وأشار إلى تقديره الكبير لوزارة الداخلية وقوات الدفاع المدني على جهودهم أثناء الحريق، خصوصًا في التعامل مع كمية الخشب ومواد سريعة الاشتعال.

وأضاف إمام: "شكر خاص للمنتج محمد السيد وفريقه وحوش الإنتاج، اللي دخلوا جوه النار حرفيًا لمحاولة إنقاذ أجهزة ومعدات وملابس، ناس بتحب شغلها بجد وبتضحّي بنفسها عشانه".

واختتم إمام بيانه برسالة للجمهور قائلاً: "شكر من كل قلبي لكل الناس والنجوم اللي كلموني واطمّنوا عليّ وعلى فريق العمل. ربنا يديم المحبة ويحفظ الجميع. اللي حصل كان اختبار صعب في وقت صعب، بس ثقتنا في الله كبيرة وإن شاء الله مكملين. دعواتكم لينا ولكل فريق عمل مسلسل الكينج. استنونا في رمضان 2026 إن شاء الله".





