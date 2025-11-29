توروب: الحكم احتسب ركلة جزاء غير موجودة للجيش الملكي

أعرب ييس توروب، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن رضاه النسبي بالتعادل أمام فريق الجيش الملكي، مؤكدًا أن المواجهة جاءت كما توقع تمامًا من حيث القوة والضغط الجماهيري.

وتعادل النادي الأهلي أمام الجيش الملكي المغربي بهدف لمثله، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الجمعة، لحساب منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وقال ييس توروب في تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي بعد المباراة: "ذكرت قبل تلك المباراة أن المباراة ستكون صعبة، وكنا ندرك تمامًا حجم التحدي هنا في الرباط".

وأضاف المدرب الدنماركي: "كان بإمكان الفريقين تحقيق الفوز في المباراة؛ وفريق الجيش الملكي حصل على فرص، ونحن أيضًا كانت لدينا فرص واضحة".

وتابع: "لم يخطر ببالنا أن تُحتسب ضدنا ركلة جزاء، لأنها لم تكن موجودة من الأساس، كذلك كان هناك دخول مبكر من بعض اللاعبين إلى منطقة الجزاء، وهذا خطأ واضح".

وأتم ييس توروب تصريحاته قائلًا: "عدم وجود تقنية الفيديو أمر تحدثت عنه قبل المباراة، وهو شيء مؤثر جدًّا، لا أريد الحديث عن التحكيم، لكن هناك خطأين واضحين كلّفا الفريق الكثير".