مؤلف كارثة طبيعية يطرح أغنية المسلسل ويطمئن الجمهور على مستقبل بطلي العمل

شارك مؤلف مسلسل "كارثة طبيعية" أحمد عاطف فياض جمهوره على حسابه بموقع فيسبوك أغنية العمل الأخيرة، والتي يغنيها فريق مسار إجباري وجهاد حسام الدين، وتحمل اسم "حل أخير".

وتتضمن كلمات الأغنية مقاطع تعكس صراع البطل، مثل: "جسمك مفرود وممدد بس مش بتنام.. و سريرك متساوي وجواك صاحية الأحلام". ولقت الأغنية ترحيبًا واسعًا من متابعي المؤلف، خاصة أنها تحكي قصة البطل الحائر، الذي تعرض لمشاكل عدة على إثر إنجاب زوجته سبعة توائم.

وجاءت الأغنية بعد أن حقق المسلسل ردود أفعال جماهيرية واسعة على منصة "شاهد"، خصوصًا بعد عرض الحلقة الأخيرة التي لم تحقق للجمهور النهاية السعيدة التي كان يتوقعها لمشاهدة بطلي العمل، في ظل استمرار معاناتهم من البطالة وكثرة الأبناء.

وطمأن مؤلف العمل جمهوره على مستقبل الشخصيتين الرئيسيتين محمد وشروق وأبنائهما السبعة، قائلاً عبر حسابه:

"حابب أطمنكو على محمد وشروق.. هما بخير وهيفضلوا بخير طول ما احنا حاسين بيهم وبمشاكلهم.. محمد وشروق هيفضلوا يعافروا في الدنيا ويهزروا ويضحكوا مهما حصل. هيفضلوا مكملين وعايشين وسطنا ومعانا.. فيه ناس هتحس بيهم وتساعدهم وناس مش شيفاهم.. المهم لما نقابلهم في حياتنا على الأقل منصعبش الدنيا عليهم أكتر.. دايمًا الأمل هيفضل موجود عشان ربنا دايمًا موجود."

يذكر أن مسلسل "كارثة طبيعية" من تأليف أحمد عاطف فياض، وإخراج حسام حامد، وبطولة محمد سلام، وجهاد حسام الدين، وكمال أبو رية، وحمزة العيلي.

https://www.facebook.com/share/v/1G8tJQLZLs/



