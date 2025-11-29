توروب: ما حدث من جماهير الجيش الملكي أفسد متعة المباراة

أعرب ييس توروب، المدير الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي عن استيائه من الأحداث التي شهدتها مباراة الأحمر أمام الجيش الملكي المغربي، مثل إلقاء الزجاجات من جانب الجماهير.

وتعادل النادي الأهلي أمام الجيش الملكي المغربي بهدف لمثله، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الجمعة، على ملعب الأمير مولاي الحسن، لحساب منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وقال ييس توروب في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي بعد المباراة: "الأداء كان أفضل كثيرًا في الشوط الثاني، وكنا قريبين من الفوز رغم صعوبة الأجواء".

وأضاف المدرب الدنماركي: "المنافس قد يحقق نتائج كبيرة على أرضه بسبب الدعم الهائل من جماهيره. الملعب كان رائعًا، والأجواء عظيمة، لكن لم يعجبني إلقاء الزجاجات داخل الملعب، هذه الأمور تُفسد مشهدًا رائعًا، ولا يجب أن تحدث".

وتابع: "جئنا إلى المغرب بحثًا عن الفوز وليس التعادل، ولكن في بعض الأحيان تكون الظروف حولك صعبة وتفرض عليك قبول نقطة خارج ملعبك.. المهم أننا لم نخرج خاسرين".

وأكمل: "هذه أول زيارة لي إلى المغرب، وأنا معجب جدًّا بحسن الاستقبال وجودة الإقامة وروعة الملعب.. الشعب المغربي مضياف، وكل شيء كان مثاليًّا".

وأتم ييس توروب تصريحاته قائلًا: "مجموعتنا من أصعب المجموعات في السنوات الأخيرة، وأي فريق سيأتي إلى هنا سيواجه نفس الصعوبات.. تركيزي الآن منصب على تطوير أداء الفريق والاستعداد بقوة للجولات القادمة".