قال اللواء الدكتور وائل ربيع خبير الأمن الإقليمي، إن المشهد داخل قطاع غزة يشهد تعقيدات متزايدة، في ظل استمرار العمليات الإسرائيلية واعتماد تل أبيب على تكتيكات جديدة لتحقيق أهدافها بعد فشلها في خوض حرب واسعة بالشكل الذي كان قائمًا داخل القطاع سابقًا.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج "نظرة" المذاع على قناة "صدى البلد"، أنّ وزير الدفاع الإسرائيلي صرّح صراحة بأن إسرائيل "لن تُطلق رصاصة داخل قطاع غزة"، وهو ما يعكس بحسب ربيع، عجزًا إسرائيليًا عن الدخول في حرب واسعة جديدة كالتي شهدها القطاع سابقًا.

وأوضح أن إسرائيل تعتمد الآن على عمليات محدودة ومكثّفة، مشيرًا إلى تواصل الغارات الجوية رغم صدور قرار مجلس الأمن الدولي الأخير، حيث شهدت الأيام التالية للقرار عدة ضربات في مناطق متعددة داخل القطاع.

وتساءل ربيع عن فرص استمرار حماس على الساحة، وقدرتها على التحول إلى حزب سياسي يشارك في إقامة الدولة الفلسطينية، مستبعدًا ذلك في ظل رفض السلطة الفلسطينية للحركة "شكلًا وموضوعًا"، إلى جانب غياب قيادات قادرة على إعادة تجميع الصف داخل غزة.

وأشار إلى أن حركة حماس تضعف أكثر بسبب تفعيل إسرائيل «أربع ميليشيات» داخل القطاع، من بينها مجموعات في رفح وخان يونس وجباليا والشجاعية وميناء غزة، وهي ميليشيات تعمل ضد حماس، وبعضها أعلن تعاونه المباشر مع إسرائيل.

وأوضح ربيع أن احتكاكات حدثت بين حماس وبعض العائلات المؤثرة مثل "دغمش"، ما أدى إلى تراجع الحاضنة الشعبية للحركة، معتبرًا أن الداخل الغزّي بات يرفض حماس، مما قد يدفعها في النهاية إلى قبول دور سياسي ثانوي.

وأشار إلى أن مسألة نزع سلاح حماس غير قابلة للتطبيق عمليًا، لأنه "لا توجد دولة عربية تقبل بنزع السلاح بالقوة"، مما يعني أن الأزمة مرشحة للاستمرار فترة طويلة.