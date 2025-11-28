كشفت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية، الجمعة، عن الدول التي شملها قرار الرئيس دونالد ترامب الأخير بحظر استقبال المهاجرين منها، والتي صنفتها الإدارة ضمن ما وصفته بـ"دول العالم الثالث". ووفق البيان، فإن القائمة تضم 19 دولة.

وأعلن ترامب، في ساعة متأخرة من مساء الخميس، أن إدارته "ستعلق بشكل دائم الهجرة من جميع دول العالم الثالث"، وذلك بعد حادثة إطلاق نار نفذها رجل أفغاني على اثنين من أفراد الحرس الوطني قرب البيت الأبيض، لقيت إحدى الضحايا، وهي امرأة، حتفها لاحقًا.

وتتضمن قائمة الدول الـ19: ليبيا، والسودان، واليمن، والصومال، وإيران، وأفغانستان، وبورما (ميانمار)، وبوروندي، وتشاد، وكوبا، وجمهورية الكونغو، وغينيا الاستوائية، وإريتريا، وهايتي، ولاوس، وسيراليون، وتوغو، وتركمانستان، وفنزويلا.

وكتب ترامب عبر منصة "تروث سوشال" في سلسلة منشورات، الخميس، قائلاً: "سأوقف الهجرة من جميع دول العالم الثالث بصفة دائمة". ولم تتضح الدول التي كان يقصدها الرئيس الأميركي فورًا، بحسب وكالة معاه الفلسطينية.

وفي غضون دقائق، نشر ترامب ثلاثة بيانات شديدة اللهجة، وتعهد بـ"إنهاء جميع موافقات الدخول غير الشرعية التي تمت في عهد الرئيس السابق جو بايدن"، مؤكدًا عزمه على خفض "السكان غير الشرعيين والمخربين" في الولايات المتحدة، وإنهاء المزايا الفيدرالية لغير الأميركيين، وترحيل أي أجانب "غير منسجمين مع الحضارة الغربية".

وأثارت منشورات ترامب جدلاً واسعًا واعتُبرت ذات طابع عنصري، إذ أشار إلى أن معظم الأجانب جاؤوا من دول فاشلة، أو يعتمدون على الإعانات الاجتماعية، أو يقيمون في مستشفيات نفسية، أو لديهم سجلات جنائية.