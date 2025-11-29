 مصرع شخصين تحت عجلات القطار  في كفر الدوار بالبحيرة - بوابة الشروق
السبت 29 نوفمبر 2025 12:06 ص القاهرة
مصرع شخصين تحت عجلات القطار  في كفر الدوار بالبحيرة

خميس البرعى
نشر في: الجمعة 28 نوفمبر 2025 - 11:56 م | آخر تحديث: الجمعة 28 نوفمبر 2025 - 11:56 م

لقي شخصان مصرعهما دهسا تحت عجلات قطار بالقرب من كوبري السعرانية بمنطقة بردلة التابعة لمركز كفرالدوار بمحافظة البحيرة، وتم نقل الجثتين إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى كفر الدوار العام، تحت تصرف جهات التحقيق التي باشرت التحقيقات، وحرر محضر بالواقعة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطاراً من مأمور مركز شرطة كفر الدوار، يفيد بوقوع حادث اصطدام قطار بشخصين بالقرب من كوبري السعرانية بمنطقة بردلة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وعدد من سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث.

أسفر الحادث عن مصرع كلا من "فارس سعد المغربي"، 25 عاما، و"عمر سمير البوهي"، 24 عاما، وتم مناظرة الجثتين ونقلهما إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى كفر الدوار العام، تحت تصرف جهات التحقيق التي باشرت التحقيقات عقب تحرير المحضر اللازم.


