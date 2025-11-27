قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن جميع الكليات العسكرية تطبق منظومة امتحانات عادلة وصارمة ودقيقة ومنصفة للغاية.

جاء ذلك خلال الحوار التفاعلي الذي أداره الرئيس السيسي، الأربعاء، مع الطلاب المُرشحين للالتحاق بالأكاديمية العسكرية، تناول خلاله عددًا من الموضوعات.

وأضاف: «لو جاملتك في الامتحان أنا من غير ما أقصد أسأت لك، وأنت بتقول إنك جبت جيد معندكش ثقة في نفسك إنك جبت الجيد، لأن الاختبار تم تجاوزه واختراقه».

وأشار إلى أن التقييم الحقيقي أول خطوة في إنجاح الشخصية، معقبًا: «اللي هيسقط في مادة هيمشي في أي كلية من الكليات العسكرية، الامتحانات صارمة ودقيقة ومنصفة وعادلة جدًا، ووضعناها بنظم تحيد العنصر البشري تمامًا».

ولفت إلى أن الطلاب يحصلون على الجزء المعرفي بصورة متقدمة جدًا وبصورة مميكنة بالكامل، بما يتيح أمامهم فرصة لإعادة الدرس أكثر من مرة على الشبكة المغلقة.

واستطرد: «لا مجال للتلقين في الامتحانات أو مجاملة الطالب بدرجة إضافية، وتطبيقه في المدارس والجامعات يجعلنا نقفز بمعدلات زمنية أكبر بكثير من المعدلات المعتادة».



وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمس، اختبارات كشف الهيئة للطلبة المُتقدمين للالتحاق بالأكاديمية العسكرية المصرية والكليات العسكرية، وذلك بمقر الأكاديمية بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث كان في استقباله لدى وصوله إلى مقر الأكاديمية الفريق أشرف زاهر، مدير الأكاديمية العسكرية المصرية، ومديري الكليات العسكرية.

وصرح المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأنه عقب وصول الرئيس إلى قاعة مجلس الأكاديمية العسكرية المصرية، تم تقديم عرض عن موقف اختبارات الطلبة المُرشحين للقبول بالأكاديمية والكليات العسكرية دفعة أكتوبر 2025، ومع انتهاء العرض تقدم الطلبة لاختبار كشف الهيئة.