أحد دعاة الأوقاف للرئيس السيسي: لن يقدر جهودك إلا الله ولا تلتفت لدعاوى المغرضين

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الأئمة يجب أن يكونوا حراسًا للحرية، بما في ذلك حرية الاعتقاد، مشيرًا إلى أن الأكاديمية العسكرية تتيح مسارًا وحوارًا وفهمًا أوسع لتلك المسألة في دورتها العلمية المخصصة لدعاة وزارة الأوقاف.

جاء ذلك خلال لقائه مع حاملي درجة الدكتوراة من دعاة وزارة الأوقاف الذين سوف يلتحقون بالأكاديمية العسكرية المصرية في دورة علمية تستغرق العامين، وذلك بحضور الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف.

وأضاف: «إحنا جايين عشان فهمنا للدين يكون أكبر، خليكم حراس للحرية، ربنا أتاحها للإنسان فيما يخص بالإيمان به، هل في أعز وأشرف من كده؟! أنت حر ومحدش وصي على حد».

وتوجه أحد الدعاة بحديثه إلى الرئيس السيسي، قائلًا: «لن يقدر جهودك إلا الله، فسر على بركة الله ولا تلتفت لدعاوى المغرضين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون، حفظك الله بحفظه وكلأك بعنايته».

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم، اختبارات كشف الهيئة للطلبة المُتقدمين للالتحاق بالأكاديمية العسكرية المصرية والكليات العسكرية، وذلك بمقر الأكاديمية بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث كان في استقباله لدى وصوله إلى مقر الأكاديمية الفريق أشرف زاهر، مدير الأكاديمية العسكرية المصرية، ومديري الكليات العسكرية.

وصرح المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأنه عقب وصول الرئيس إلى قاعة مجلس الأكاديمية العسكرية المصرية، تم تقديم عرض عن موقف اختبارات الطلبة المُرشحين للقبول بالأكاديمية والكليات العسكرية دفعة أكتوبر 2025، ومع انتهاء العرض تقدم الطلبة لاختبار كشف الهيئة.