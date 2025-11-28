الجمهور السوداني يحرص على مشاهدة ملكة القطن بمهرجان الدوحة السينمائي

شهدت الدورة الحالية لمهرجان الدوحة السينمائي، العرض العربي الأول للفيلم السوداني ملكة القطن للمخرجة سوزانا ميرغني، والذي يشارك في المسابقة الدولية للأفلام الطويلة.

حرصت المخرجة سوزانا ميرغني، على تقديم طاقم فيلمها، مهاد مرتضى، ورابحة محمد محمود، وحرم بشير، وطلعت فريد، وحسن محيي الدين، وفاطمة فريد، ومحمد الجيلي، وعلي مهدي نوري، ومحمد صلاح، ورباب إبراهيم، وحضر العرض شخصيات سينمائية، من بينهم آن ماري جاسر، مخرجة فيلم "فلسطين 36"، والمخرج الشهير إيليا سليمان.

امتلأ المسرح بالجمهور السوداني الذي تفاعل بفرح مع موسيقى وأغاني الفيلم، فيما لقي العرض تصفيقاً بعد عرضه.

تدور أحداث الفيلم، في قرية سودانية تشتهر بزراعة القطن، ترعرعت نفيسة على قصص بطولية عن محاربة المستعمرين البريطانيين ترويها لها جدتها، ربة القرية "الست". ولكن عندما يصل رجل أعمال شاب من الخارج بخطة تنمية جديدة وقطن مُعدّل وراثيًا، تصبح نفيسة محور صراع سلطة لتحديد مستقبل القرية. تستيقظ نفيسة على قوتها، وتنطلق لإنقاذ حقول القطن - ونفسها. لكن لن تعود هي ولا مجتمعها كما كان.

العرض العالمي الأول للفيلم كان بمسابقة أسبوع النقاد بالدورة الثانية والثمانين من مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، ونافس في مسابقة المخرجين الجدد بمهرجان شيكاغو السينمائي الدولي حيث شهد عرضه الأول بأمريكا الشمالية.

فيلم "ملكة القطن" من تأليف وإخراج سوزانا ميرغني، وتصوير فريدا مرزوق، مديرة التصوير السينمائية ذات الإنتاج الغزير التي عملت في فيلم "سماء بلا أرض" الذي افتتح مسابقة نظرة ما بمهرجان كان السينمائي هذا العام.

أما الموسيقى التصويرية فهي من تأليف أمين بوحافة، الملحن الذي عَمِل في "عائشة لا تستطيع الطيران" و"كان ياما كان في غزة" المتنافسين على جائزة مهرجان كان؛ ومونتاج أمبارو ميخياس، وسيمون بلاسي، وفرانك مولر. وبطولة مهاد مرتضى، رابحة محمد محمود، طلعت فريد، حرم بشير، محمد موسى، وحسن محي الدين.

الفيلم من إنتاج كارولين دوب وديدار دومهري، بمشاركة آن ماري جاسر، أسامة بواردي، جيسيكا خوري، محمد حفظي، علاء كركوتي، ماهر دياب، جوتا فيت، جوليا آي بيترز، ستيفاني بلاتنر، سوزانا ميرغني، جوردون سبراج، مايكل أرنون، ولورين ديتريش، بالإضافة إلى المنتجون التنفيذيون ألكسندر فونك ورشا أبو الريش، فيما تتولى التوزيع MAD Distribution مهام توزيعه في العالم العربي بالتعاون مع Film Clinic Indie Distribution