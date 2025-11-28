صراع إنجليزي جديد: مانشستر يونايتد يزاحم ليفربول على ضم سيمنيو

كشفت تقارير صحفية بريطانية، أن مانشستر يونايتد دخل رسميًا في سباق التعاقد مع الجناح الغاني أنطوان سيمنيو، لاعب بورنموث، والذي يحظى باهتمام كبير من ليفربول الساعي لتعويض رحيل محتمل لمحمد صلاح.

وبحسب صحيفة ذا صن، فقد تواصل مانشستر يونايتد مع إدارة بورنموث للاستفسار عن موقف سيمنيو، واكتشف وجود بند يسمح بانتقال اللاعب في بداية يناير المقبل مقابل 65 مليون جنيه إسترليني.

وأوضحت التقارير أن ليفربول يعتبر سيمنيو الخيار الأنسب لخلافة محمد صلاح الذي ينتهي عقده مع النادي بنهاية الموسم المقبل، ما يجعل الريدز أكثر إصرارًا على حسم الصفقة خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وأكدت الصحيفة أن ليفربول ما زال المرشح الأوفر حظًا للتعاقد مع النجم الغاني، رغم دخول مانشستر يونايتد على خط المفاوضات.

يذكر أن سيمنيو يرتبط بعقد طويل الأمد مع بورنموث يمتد حتى عام 2030، ما يعزز موقف ناديه في المفاوضات المرتقبة بين العملاقين الإنجليزيين