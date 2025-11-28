هذا ما سيفعله ترامب مع عائلة الأفغاني المشتبه به في حادث البيت الأبيض

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، إن إدارته تدرس احتمال ترحيل عائلة رحمان الله لكنوال، المشتبه به في إطلاق النار على اثنين من أعضاء الحرس الوطني في واشنطن العاصمة.

وأجاب ترامب على سؤال لأحد الصحفيين عما إذا كان ينوي طرد زوجة لكانوال وأطفاله من الولايات المتحدة، بالقول: "حسنا، نحن ننظر في ذلك الآن. نحن ننظر في الوضع كله مع العائلة"، بحسب شبكة سكاي نيوز عربية.

وجاءت تصريحات ترامب بعد يوم من وفاة الجندية سارة بيكستروم (20 عاما) متأثرة بجروحها، في حين لا يزال الجندي أندرو وولف (24 عاما) في حالة حرجة بعد خضوعه لعملية جراحية.

ويشتبه بأن لكانوال (29 عاما) قاد سيارته إلى واشنطن وأطلق النار على الجنديين يوم الأربعاء في هجوم وصفه المسؤولون بـ"على شكل كمين" باستخدام مسدس.

وأصيب لكانوال وتم توقيفه، وفقا لمدعية الولايات المتحدة في منطقة كولومبيا، جانين بيرو.

ودخل لكانوال الولايات المتحدة في 2021 ضمن برنامج "مرحبا بالحلفاء" الذي سمح بدخول آلاف الأفغان بعد انسحاب الولايات المتحدة من أفغانستان وعودة طالبان للسلطة.

وقال مدير وكالة الاستخبارات المركزية، جون راتكليف، إن لكانوال عمل سابقا مع الوكالة في أفغانستان.

والخميس، أعلن ترامب أنه يعتزم وقف الهجرة من "دول العالم الثالث".