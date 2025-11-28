أوربان يجتمع مع بوتين في الكرملين للتباحث بشأن الطاقة

التقى رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، اليوم الجمعة، مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الكرملين للتباحث بشأن واردات الطاقة.

وتمثل تلك خطوة نادرة من زعيم أوروبي، فيما تحتدم الحرب الروسية المستمرة منذ حوالي أربع سنوات في أوكرانيا.

وتعتبر هذه الزيارة إلى موسكو هي الثانية منذ العام الماضي بالنسبة لأوربان، الذي ينظر إليه على نطاق واسع على إنه أقرب شريك لبوتين بين جميع زعماء الاتحاد الأوروبي.

وفي تصريحات إلى وسائل الإعلام الرسمية قبل مغادرة موسكو في وقت مبكر من صباح اليوم الجمعة، قال أوربان إن التركيز في محادثاته مع بوتين سيكون الوصول المستمر للمجر إلى "موارد النفط والغاز الروسي الرخيص" التي خضعت لعقوبات من قبل الحكومة الأمريكية.

يشار إلى أن المجر واحدة من الدول القليلة في الاتحاد الأوروبي التي تواصل استيراد كميات ضخمة من الوقود الأحفوري الروسي وعارضت بقوة جهود الاتحاد الأوروبي لإبعاد الدول الأعضاء الـ27 عن إمدادات الطاقة الروسية.

وكان أوربان قد توجه في وقت سابق من هذا الشهر إلى واشنطن للاجتماع مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونجح في الحصول على إعفاء من العقوبات التي فرضتها إدارة ترامب على شركتي النفط الروسيتين، لوك أويل وروس نفط، وهو إعفاء قال أوربان إنه يضمن استمرار أمن الطاقة في المجر.

وأضاف أوربان اليوم الجمعة إنه في أعقاب إعفاء المجر من العقوبات الأمريكية، "الآن كل ما نحتاجه هو النفط والغاز، والذي يمكننا شراؤهما من الروس."