اندلاع حريق هائل داخل ستوديو مصر بالمريوطية

اندلع حريق هائل، منذ قليل، داخل مبنى ستديو مصر بمنطقة المريوطية في الهرم، وتم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا يفيد بتصاعد ألسنة اللهب من داخل مبنى ستديو مصر بالمكان المشار إليه، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإطفاء لمحل الحريق.

وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران، ومنع امتدادها إلى المجاورات، وجاري السيطرة على الحريق، ولم يسفر الحريق عن وقوع إصابات أو خسائر بشرية إلى الآن، وتجري الأجهزة الأمنية تحقيقات موسعة للوقوف على أسباب اندلاع الحريق وتحديد حجم الخسائر المادية.