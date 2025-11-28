الجامعة العربية تدين بأشد العبارات العدوان الإسرائيلي على بلدة بيت جن السورية



أدانت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بشدة العدوان الاسرائيلي السافر على بلدة "بيت جن" بريف دمشق والذي وقع فجر اليوم الجمعة، وأسفر عن سقوط عدد من الضحايا والمدنيين الأبرياء.

ونددت الجامعة العربية في بيان بالانتهاكات والاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على سوريا، وما تقوم به إسرائيل من توغلات داخل المنطقة العازلة والمناطق المجاورة، في انتهاك سافر للقانون الدولي واتفاق فض الاشتباك لعام 1974.

ودعت الجامعة العربية المجتمع الدولي ممثلاً في مجلس الأمن والقوي العاملة من أجل السلام في الشرق الاوسط للقيام بمسئولياتهم للجم هذا التغول والإنفلات الإسرائيلي إزاء سوريا وفي المنطقة بأسرها، والتوقف عن سياسات زرع الفتن وتأجيج الصراعات، وحمل إسرائيل على وقف هذه الاعتداءات والانسحاب الفوري من الأراضي السورية التي احتلتها بعد 8 ديسمبر 2024.

واستشهد 13 سوريًا وأصيب العشرات بينهم أطفال، جراء العدوان الإسرائيلي على بلدة بيت جن بريف دمشق.

وفي تصريح لوكالة الأنباء السورية الرسمية سانا، أوضح مدير صحة ريف دمشق الدكتور توفيق إسماعيل أن عدد الشهداء جراء هذا الاعتداء ارتفع إلى 13 شهيدا في حصيلة أولية، بينما هناك عشرات المصابين، مشيراً إلى أنه تم نقل 6 شهداء منهم إلى مشفى المواساة بدمشق، و جرى دفن 6 شهداء في مزرعة بيت جن، بسبب صعوبة الوصول إليهم في الساعات الأولى من الاعتداء الإسرائيلي.