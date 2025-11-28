مسئولون: مئات الأطفال السودانيين وصلوا إلى مخيم لاجئين بدون أسرهم بعد الفرار من الفاشر

ذكر مسئولون أن مئات الأطفال وصلوا إلى مخيم للاجئين بدون أسرهم، مع فرار آلاف الأشخاص من العنف في مدينة الفاشر السودانية في الشهر الماضي، مع وصول المزيد من الأطفال المنفصلين عن أسرهم كل يوم.

وقالت الأمم المتحدة إن أكثر من 100 ألف شخص فروا من مدينة الفاشر في غرب السودان، من أواخر أكتوبر، عندما استعادت قوات الدعم السريع شبه العسكرية السيطرة على مدينة الفاشر من الجيش السوداني.

وسجلت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) وصول 354 طفلا، بدون أفراد أسرهم المباشرين إلى مخيم للاجئين في مدينة طويلة، على بعد حوالي 70 كيلومترا(43 ميلا) غرب الفاشر، في الفترة بين 26 أكتوبر و22 نوفمبر. وقال مسؤولون إن والديهم اختفوا أو تم اعتقالهم أو قتلوا على طول الطريق.

وذكرت اليونيسف اليوم الجمعة أنه تم لم شمل 84 طفلا، خلال الشهر الماضي مع أسرهم، معظمهم في مدينة طويلة، حيث تقدم العديد من منظمات الإغاثة الدولية مساعدة للأشخاص الذين تضرروا من القتال في مدينة الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور، التي سيطرت عليها قوات الدعم السريع الشهر الماضي.

وقال المجلس النرويجي للاجئين إن 400 طفل على الأقل وصلوا إلى مدينة طويلة، بدون آبائهم. وذكرت ماتيلد فو، مديرة المجلس، المعنية بالدفاع عن السودان إن بعضهم وصل إلى المخيم بمساعدة أقرباء وجيران وغرباء، لم يرغبوا في تركهم وحدهم في الصحراء أو الفاشر.

ويشهد السودان صراعا منذ أبريل عام 2023 بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع دمر البلاد وتسبب في سقوط قرابة 40ألف قتيل ونزوح أكثر من 12 مليون شخص - نحو 30% من السكان - داخليا وخارجيا وانتشار المجاعة، بحسب منظمة الصحة العالمية،