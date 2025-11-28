قطر: قصف الاحتلال الإسرائيلي لريف دمشق انتهاك للقانون الدولي

اعتبرت وزارة الخارجية القطرية، الجمعة، قصف الجيش الإسرائيلي لبلدة بيت جن بريف دمشق جنوبي سوريا، "انتهاكا صارخا للقانون الدولي والإنساني".

جاء ذلك وفق بيان للوزارة، تعقيبا على مقتل 13 شخصا بينهم نساء وأطفال، بقصف إسرائيلي استهدف بيت جن، عقب توغل مصحوب باشتباك مع الأهالي الذين تصدوا للدورية.

وأدانت الخارجية القطرية بـ"أشد العبارات توغل قوات الاحتلال الإسرائيلي بريف دمشق، وما رافقه من قصف أدى إلى سقوط ضحايا مدنيين".

واعتبرت ذلك "انتهاكا صارخا لسيادة سوريا والقانون الدولي والإنساني".

وأكدت الخارجية أن "استمرار مثل هذه الممارسات الإسرائيلية الخطيرة يفاقم التوتر في المنطقة، ويقوض جهود إحلال الأمن والسلام والاستقرار".

كما دعت "المجتمع الدولي إلى تحرك فوري لوقف هذه الانتهاكات وحماية المدنيين، ومساءلة المسؤولين عنها وفقا للقانون الدولي".

الخارجية القطرية أكدت تضامن الدوحة "التام مع سوريا الشقيقة حكومة وشعبا، ودعمها لكل الجهود الهادفة لإنهاء الاعتداءات وضمان أمن واستقرار سوريا، ووحدة وسلامة أراضيها".

وكانت دورية إسرائيلية توغلت بالبلدة فجر الجمعة، ما أدى إلى وقوع اشتباك مسلح مع الأهالي، أدى لإصابات بين الجنود، ما دفع بتل أبيب إلى شن عدوان جوي انتقاما من السكان الذي حاولوا الدفاع عن بلدتهم.

ويأتي العدوان الإسرائيلي على البلدة، وسط تجاهل تل أبيب لمكانة يوم الجمعة عند المسلمين، كما أن هذا اليوم عطلة نهاية الأسبوع، حيث يخصصه السوريون للذهاب إلى المساجد وزيارة الأقارب.

وتقع بلدة بيت جن على سفوح جبل الشيخ وعلى بعد حوالي 10 كيلومترات فقط من الحدود الفاصلة مع الجولان المحتل وإسرائيل، مما يجعلها ضمن النطاق العملياتي القريب.

وقد تعرضت بشكل متكرر لعمليات عسكرية إسرائيلية متنوعة تشمل القصف الجوي والمدفعي والتوغل البري المؤقت.