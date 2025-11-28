سويسرا تعلن استقبال 13 طفلا من غزة بحاجة إلى علاج طبي

أعلنت سويسرا، الجمعة، وصول 13 طفلا إضافيا من قطاع غزة إلى أراضيها بغرض تلقي العلاج.

جاء ذلك في بيان صادر عن الأمانة العامة السويسرية للهجرة، أوضحت فيه أن ثاني عملية إجلاء للأطفال الجرحى من غزة إلى سويسرا قد اكتملت.

وقالت الهيئة: "تم اليوم نقل 13 طفلا و51 مرافقا من عائلاتهم إلى سويسرا، بعد أن سافروا من غزة إلى الأردن في وقت سابق بالتعاون مع النرويج".

وأضافت أن الأطفال القادمين من قطاع غزة، الذي ما زال عرضة للهجمات الإسرائيلية، سيتم توزيعهم على 8 مقاطعات سويسرية، حيث سيتلقون العلاج، كما سيخضعون لإجراءات اللجوء في البلاد.

وأشارت الهيئة، إلى أن سويسرا كانت أجلت مؤخرا في إطار هذه العملية الإنسانية، 20 طفلا جريحا من غزة، إضافة إلى 78 مرافقا من أسرهم.

وخلّفت حرب الإبادة الإسرائيلية في غزة التي بدأت في أكتوبر 2023 واستمرت عامين، أكثر من 69 ألف شهيد ونحو 171 ألف جريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا مع كلفة إعادة إعمار قدرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار.