وجه محافظ الإسماعيلية بصرف إعانة عاجلة قدرها 50 ألف جنيه لأسرة المواطن حسن أحمد حسن، الذي لقي مصرعه غرقًا بعد إنقاذ 13 فتاة سقطت سيارة تقلهن في مصرف بالوظة بالقنطرة شرق، تقديرًا لشجاعته ودوره الإنساني البطولي.

كما وجه المحافظ وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بتقديم كل أوجه الدعم النفسي والاجتماعي لأسرة المتوفي وبناته الأربع، ومتابعة احتياجات الأسرة بشكل مستمر.

كما وجه وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة بمتابعة بناته والاطمئنان على انتظامهن الدراسي، وتقديم كل سبل الدعم لهن عقب انتهاء الأسرة من إجراءات الدفن والعزاء في مقر إقامتها بالمنوفية، باعتباره نموذجًا مشرفًا للتضحية والفداء.

وكان ميكروباص، انقلب بشكل مفاجئ في مصرف بالوظة بالقنطرة شرق بعد انفجار أحد إطاراته، وكان يقل نحو 13 فتاة جامعية، فتدخل الأهالي لمحاولة إنقاذهن، ومن بينهم حسن أحمد حسن، عامل زراعي يبلغ من العمر 35 عامًا، الذي تولى بمفرده إخراج الفتيات وإنقاذهن جميعًا، ولكنه لم يتمكن من الخروج بعد الجهد الكبير الذي بذله، فسقط في المياه ولقى مصرعه غرقًا.

وتوجهت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، ونقلت الشاب الغريق إلى ثلاجة مستشفى القنطرة شرق تمهيدًا لإنهاء إجراءات تسليم الجثمان لذويه.