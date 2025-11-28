روسيا تفرض حظرا على منظمة هيومان رايتس ووتش

أعلنت السلطات الروسية اليوم الجمعة، فرض حظر على منظمة "هيومان رايتس ووتش" باعتبارها "منظمة غير مرغوب فيها"، بموجب قانون صدر عام 2015 يجعل التعامل مع مثل هذه المنظمات جريمة يعاقب عليها القانون.

ويعني هذا التصنيف أنه يتعين على مجموعة الدفاع عن حقوق الإنسان الدولية أن توقف جميع أعمالها في روسيا، ويعرض من يتعاونون معها أو يدعمونها للملاحقة القضائية.

وقال المدير التنفيذي في هيومان رايتس ووتش، فيليب بولوبيون، في بيان: "على مدى أكثر من 3 عقود، عملت هيومان رايتس ووتش في روسيا ما بعد الاتحاد السوفيتي للضغط على الحكومة للتمسك بحقوق الإنسان والحريات. ولم يتغير عملنا، ولكن الذي تغير، وبشكل كبير، هو تبني الحكومة الكامل لسياسات دكتاتورية، وتجاوزاتها المذهلة في القمع، ونطاق جرائم الحرب التي ترتكبها قواتها في أوكرانيا."

يشار إلى أن قرار مكتب النائب العام الروسي هو أحدث خطوة في حملة مسعورة ضد منتقدي الكرملين والصحفيين والنشطاء، تصاعدت إلى مستويات غير مسبوقة منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية.

وفي بيان منفصل اليوم الجمعة، قال المكتب إنه سيفتح قضية ضد فرقة "بوسي ريوت" النسائية الروسية المعارضة للنظام، ما يعني احتمال تصنيفها كمنظمة متطرفة.