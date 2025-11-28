حزب الله: من حقنا الرد على اغتيال الطبطبائي والدولة مطالَبة بإنهاء الاحتلال

قال الأمين العام لـ "حزب الله" اللبناني الشيخ نعيم قاسم، اليوم الجمعة، إن من حق الحزب الرد على اغتيال الطبطبائي والدولة مسئولة عن طرد الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف أن "اغتيال الطبطبائي اعتداء سافر وجريمة موصوفة، ومن حقنا الرد سنحدد التوقيت لذلك"، مشيراً إلى أن الاغتيال "لا يؤدي إلى ضرب المعنويات، وهدف الاغتيال لم ولن يتحقق ".

وتابع "هناك مرحلة جديدة اسمها الاتفاق وأصبحت الدولة مسئولة عن طرد هذا الاحتلال ونشر الجيش اللبناني".

ومضى قائلا: "يمكن أن يكون هناك عملاء فالساحة مفتوحة، ومنذ فترة اعتقل الأمن العام شبكة للعملاء على قاعدة أن الساحة يعمل فيها العدو براحة كبيرة، هناك من يساهم في إعطاء العدو الإسرائيلي المعلومات".

وقال: "نحن أمام عدوان على لبنان، وأقول للحكومة لا تستطيعين أخذ الحقوق دون القيام بأهم واجب وهو حماية المواطنين."

واعتبر "على الحكومة أن تستثمر القدرات الموجودة عند شعبها لتحقيق منع الاستقرار للعدو، فجهوزيتنا هي المنع، وقدرتنا على الدفاع تمنع استقرار العدو، وهي شكل من أشكال الردع".

وأشار إلى أن "خدام إسرائيل في لبنان قلة لكنهم، يسببون مشكلة على قلتهم ويلعبون دورًا يخدم إسرائيل وأميركا ولا يخدم لبنان"، قائلاً: "لا تفويض لأحد في لبنان أن يتنازل عن أرض لبنان وكرامة لبنان".

وشدّد على أن "التفويض للمسئولين هو لاستعادة الارض والأسرى والكرامة، وهناك قوى في داخل البلد لا تريد إسرائيل وحاضرة لمواجهتها، ويجب أن نستثمر هذا الأمر، وعلى الحكومة أن تستثمر القدرات الموجودة عند شعبها لتحقيق منع استقرار العدو".

ورأى أن "السلاح مشكلة معيقة لمشروع اسرائيل. والسلاح ليس مشكلة لأنه حرر 44 سنة وأدى دورًا كبيرًا في البلد".

وقال قاسم: "يهددون بالعدوان الأوسع من أجل ارغامنا على الاستسلام. كل هذه التهديدات هي شكل من أشكال الضغط السياسي لآن محاولاتهم المختلفة فشلت، عليهم أن ييأسوا فهذا شعب لا يُهزم ولا يستسلم ونحن لن نهزم ولن نستسلم وهيهات منا الذلة".

ورحب قاسم بزيارة البابا إلى لبنان، قائلاً "كلفنا أخوة من المجلس السياسي بتقديم كتاب من "حزب الله" إلى البابا وسينشر في وسائل الاعلام".