 بلدية الخليل: طلب الاحتلال لتحويل ساحة الحرم الإبراهيمي إلى ملكية عامة خطوة تهدد التراث العالمي - بوابة الشروق
الجمعة 28 نوفمبر 2025 9:18 م القاهرة
بلدية الخليل: طلب الاحتلال لتحويل ساحة الحرم الإبراهيمي إلى ملكية عامة خطوة تهدد التراث العالمي


نشر في: الجمعة 28 نوفمبر 2025 - 8:59 م | آخر تحديث: الجمعة 28 نوفمبر 2025 - 8:59 م

قالت رئيسة بلدية الخليل بالإنابة أسماء الشرباتي، إن قرار الاحتلال باستملاك الباحة الداخلية للحرم الإبراهيمي يعد حلقة ضمن سلسلة إجراءات بدأت بمحاولة الاحتلال سحب الصلاحيات من البلدية بعد رفضها أي تغيير على معالم المجسد والبلدة القديمة، بما في ذلك مشروع السقف".

وأضافت في تصريحات نقلتها قناة الأقصى، أن الاحتلال قدم طلبًا إضافيًا للمحاكم لتحويل الساحة الداخلية للحرم إلى ملكية عامة، وهو ما اعترضت عليه البلدية قانونيًا عبر عدة مسارات.

وتابعت: «الهجمة الحالية شرسة، وتتضمن ضغطًا من المستوطنين في محيط الحرم، وهدم محال تجارية، واقتحام بعض البيوت في المنطقة».

وأوضحت أن الخطوة الإسرائيلية تشكل تهديدًا مباشرًا لموقع مصنّف على لائحة التراث العالمي، داعية إلى تحويل الملف إلى قضية دبلوماسية دولية تمارس ضغطًا على الاحتلال لحماية المقدسات.

وشددت رئيسة البلدية بالإنابة، على أن عدم التحرك سيُلحق ضررًا بالغًا بمدينة الخليل وبلدتها القديمة.

