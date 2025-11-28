تركيا: حريق في ناقلة نفط ترفع علم جامبيا في البحر الأسود

قالت السلطات البحرية التركية، إن النيران اشتعلت في ناقلة نفط ترفع علم جامبيا أثناء إبحارها في البحر الأسود اليوم الجمعة، قبالة السواحل التركية.

وأضافت أنه تم التأكد من سلامة جميع أفراد الطاقم البالغ عددهم 25 فردا.

وأوضحت المديرية العامة للشئون البحرية التركية في منشور لها على منصة التواصل الاجتماعي إكس، أن الناقلة "كايروس" كانت تبحر وهي فارغة متجهة إلى ميناء نوفوروسيسك الروسي، مضيفة أن النيران اشتعلت فيها على مسافة نحو 28 ميلاً "45 كيلومترًا" قبالة ساحل محافظة كوجالي التركية.

وأرجعت السلطات البحرية سبب اندلاع الحريق إلى "مؤثرات خارجية"، دون الكشف عن أية تفاصيل.

وقال محافظ كوجالي، إلهامي أكتاش لقناة إن تي في الإخبارية الخاصة، إن سبب الحريق لم يعرف بشكل فوري .

ولفت أكتاش، إلى أنه تم إرسال فرق الإنقاذ على الفور إلى المنطقة وأن جهود إجلاء الطاقم أوشكت على الانتهاء.

ونشرت السلطات البحرية لقطات من على بعد لدخان يتصاعد من المنطقة التي اشتعلت فيها النيران في الناقلة.