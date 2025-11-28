وائل جمعة: ركلة جزاء الجيش الملكي أمام الأهلي «فضيحة»

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

وصف وائل جمعة، نجم الكرة المصرية السابق، الهدف الذي سجله الجيش الملكي ضد الأهلي بالفضيحة.

ويلعب الأهلي مع الجيش الملكي المغربي، على ملعب مولاي الحسن، ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وقال وائل جمعة في تصريحات لقناة بي إن سبورتس: "الحكم يعوض الفريق المغربي عن الهدف الملغي في الجولة الأولى".

وأضاف وائل جمعة: "تنفيذ ركلة الجزاء فضيحة ثانية، ولا أحد يستطيع اللوم على اللاعبين".

وأكمل: "جميع لاعبي الفريقين دخلوا لمنطقة الجزاء قبل تسديد اللاعب الكرة وبالتالي كان يجب أن تعاد من جديد".

وأنهى: "الشوط به أخطاء من الجانب الدفاعي والمدافعين بعاد عن مستواهم ولا يوجد مساندة دفاعية من الأطراف، وهناك رعونة في مركز رأس الحربة".