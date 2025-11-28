مصر تفوز بمقعد في الجمعية العامة للمنظمة البحرية الدولية IMO

- كامل الوزير: فوز مصر بمقعد المنظمة البحرية الدولية يؤكد ريادتها في قطاع الملاحة البحرية

أعلن الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، فوز مصر بمقعد في الجمعية العامة للمنظمة البحرية الدولية (IMO)، خلال الانتخابات التي جرت اليوم، وسط إشادات دولية بالدور المصري المتنامي في دعم منظومة النقل البحري على المستوى العالمي.

وأوضح الوزير أن هذا الفوز يؤكد مكانة مصر الريادية في قطاع النقل البحري، ويعكس ثقة المجتمع الدولي في جهود الدولة لتطوير الممرات البحرية والموانئ، وتعزيز معايير السلامة والأمن البحري وحماية البيئة.

وأكد الوزير استمرار مصر في أداء دورها الفعال داخل المنظمة، والمساهمة في تطوير السياسات الدولية الخاصة بالملاحة البحرية، بما يضمن تعزيز التجارة العالمية ورفع كفاءة سلاسل الإمداد.

وأشار إلى أن وفد مصر المشارك في انتخابات المنظمة عرض المقومات الكبيرة التي تؤهل مصر للترشح لعضوية مجلس المنظمة، لا سيما أهميتها كدولة بحرية رائدة، إضافة إلى ما أنجزته من استراتيجية طموحة لتطوير وتحديث الموانئ القائمة وإنشاء موانئ جديدة، ودورها في دعم حركة التجارة الإقليمية والدولية، خاصة مع مرور أهم الممرات البحرية العالمية عبر أراضيها، وعلى رأسها قناة السويس.