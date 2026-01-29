مقترح بحظر دخول الروس الذين قاتلوا ضد أوكرانيا الاتحاد الأوروبي

تقدم وزير خارجية إستونيا مارجوس تساهكنا، بمقترح يقضي بحظر مئات الآلاف من الجنود الروس الذي قاتلوا ضد أوكرانيا دخول الاتحاد الأوروبي.

وقال تساهكنا، خلال اجتماع وزراء خارجية التكتل في بروكسل، اليوم الخميس، إن هناك معلومات تفيد بأن الكثير من الجنود الروس يريدون الحضور إلى أوروبا حال انتهاء الحرب.

وأضاف أن هذا سيكون من المستحيل تفسيره للمواطنين، وتابع: "هؤلاء أشخاص يتسمون بخطورة شديدة".

وجاء في مسودة للمقترح أطلعت عليها وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، أن نحو 1.5 مليون روسي شاركوا في عمليات قتالية منذ 2022، ومازال هناك 640 ألف شخص يقاتلون بالفعل.

وقال معدو المقترح: "دخولهم المحتمل إلى الاتحاد الأوروبي وتواجدهم به لا يمثل خطورة عامة فقط تتعلق بوقوع جرائم عنف، ولكن أيضا وسيلة لتسلل الجريمة المنظمة والحركات المتطرفة وعمليات الدول المعادية في أنحاء أوروبا".

وأشار المقترح، إلى وجود علاقة بالفعل في روسيا بين المقاتلين السابقين وزيادة وتيرة العنف، حيث ارتكب الكثير من العائدين من القتال جرائم خطيرة، وصلت لأعلى مستوى منذ 15 عاما خلال النصف الأول من عام 2025.