مدرب المصري يشيد بلاعبيه بعد الفوز على زيسكو

أعرب التونسي نبيل الكوكي، المدير الفني لفريق المصري البورسعيدي، عن سعادته بالفوز الثمين على زيسكو يونايتد الزامبي في بطولة الكونفدرالية الإفريقية، مؤكدًا أن الانتصار جاء على فريق قوي وفي ملعبه ووسط جماهيره، وهو ما يزيد من قيمة الفوز.

وقال الكوكي خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة:“خسارة زيسكو في مباراته الأولى جعلت مواجهتنا اليوم أكثر صعوبة، لكننا نجحنا في تحقيق الهدف الأساسي وهو الفوز والحصول على العلامة الكاملة، وهو ما يمنحنا دفعة قوية لمواصلة النتائج الإيجابية والتأهل عن المجموعة.”

وأضاف: “أنا سعيد بالروح القتالية للاعبين وتصميمهم على الانتصار من أجل إسعاد الجماهير العظيمة. زيسكو يمتلك قدرات هجومية كبيرة، لكننا استطعنا استغلال نقاط ضعفه الدفاعية لخطف الفوز.”

وأكد المدير الفني أن مجموعة المصري تُعد الأصعب في النسخة الحالية من الكونفدرالية، مشيرًا إلى أن الحديث عن المتأهلين ما زال مبكرًا.

وكان المصري البورسعيدي قد حقق فوزًا مثيرًا على زيسكو يونايتد بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في اللقاء الذي جمعهما اليوم ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات للنسخة الثالثة والعشرين من بطولة الكونفدرالية الإفريقية.