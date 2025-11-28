قال اللواء خالد مجاور محافظ شمال سيناء، إن الزيارات الدولية التي تتم للمحافظة تحمل أهمية كبيرة في توضيح الصورة الحقيقية حول الجهود المصرية على الأرض، وتعكس اهتمام المجتمع الدولي بمتابعة ما يجري ميدانيًّا.

وأضاف خلال لقاء خاص مع مرسل «إكسترا نيوز» عوض الغنام، على أنّ الدور المصري في إدارة أزمة غزة يحظى بتقدير واسع، موضحًا أن استمرار هذه الزيارات يترجم ثقة المجتمع الدولي في الآليات المصرية.

وأوضح أن متابعة المسئولين الدوليين للمشهد ميدانيًّا تختلف جذريًّا عن اعتمادهم على التقارير أو المعلومات الواردة من أجهزة أو وسائل إعلام داخل غرف مغلقة.

وأشار إلى أن زيارة المواقع الميدانية ورؤية المخازن وآلية دخول المساعدات عبر المعبر تُحدث فارقاً كبيراً في تشكيل الانطباعات.

وأوضح أن العديد من السفراء والمسئولين الذين زاروا سيناء خلال الأسابيع الماضية أظهروا قدرًا كبيرًا من الاندهاش بعد مشاهدتهم للواقع الحقيقي على الأرض.

وأكد محافظ شمال سيناء، أنّ الرؤية الميدانية جعلت بعضهم يطلب اصطحاب مسؤولين آخرين من دولهم للاطلاع على حقيقة ما تقوم به مصر.

وأوضح أن مثل هذه الزيارات تأتي امتدادًا لدعم الجهود المصرية ليس فقط فيما يتعلق بالمساعدات الإنسانية، ولكن أيضاً في ملفات سياسية واقتصادية.

وأشار إلى أن نجاح السياسة المصرية ظهر جلياً في استقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي في الاتحاد الأوروبي، ثم في التوصل إلى اتفاق شرم الشيخ ووقف إطلاق النار، بما يمهّد للانتقال إلى المرحلة التالية من جهود التسوية.

وأجرت حاجة لحبيب المفوضة الأوروبية للمساواة والاستعداد وإدارة الأزمات، برفقة وفد رفيع المستوى، زيارة اليوم الجمعة إلى محافظة شمال سيناء.

من جانبها وجهت المفوضة الأوروبية، الشكر إلي محافظ شمال سيناء علي حسن الاستقبال، مثمنة جهود المحافظة في إيصال المساعدات إلي قطاع غزة، مؤكدة دعم الاتحاد الأوروبي لجهود وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأشارت إلي أن زيارتها إلى شمال سيناء تشمل زياره معبر رفح البري من الجانب المصري، وتفقد المخازن اللوجستية الخاصة بالهلال الأحمر المصري وزيارة الجرحي الفلسطينيين في مستشفى العريش العام.