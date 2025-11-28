أصيب 130 فلسطينيا جراء عدوان إسرائيلي على محافظة طوباس شمالي الضفة الغربية المحتلة، منذ بدء العملية العسكرية الأربعاء الماضي.

وقال مدير الإسعاف والطوارئ في طوباس نضال عودة للأناضول، إنه منذ بداية العملية العسكرية الإسرائيلية بالمحافظة، أصيب 130 فلسطينيا جراء اعتداء الجيش الإسرائيلي عليهم بالضرب.

وأشار عودة، إلى أن 66 من المصابين تم نقلهم إلى المستشفيات، فيما جرى علاج الباقين ميدانيا.

ومنذ الأربعاء، يواصل الجيش الإسرائيلي شن عملية عسكرية في مدينة طوباس وعدد من البلدات المحيطة، تخللها دهم عدد كبير من المنازل، وتحويل جزء منها إلى ثكنات عسكرية، إضافة إلى تخريب واسع للممتلكات.

واعتقل الجيش خلال العملية 162 فلسطينيا من المحافظة، أفرج عن غالبيتهم لاحقا بعد إخضاعهم للتحقيق الميداني وتعرضهم للتنكيل، وفق نادي الأسير الفلسطيني.

كما تعرضت عشرات المنازل للتخريب وتحطيم المحتويات، فيما حوّل الجيش جزءا منها إلى ثكنات عسكرية بعد إجبار سكانها على المغادرة.

وبينما تحدث الجيش الإسرائيلي عن شق أمني للعملية وهو "القضاء على مخربين" وفق تعبيره، حذر مراقبون فلسطينيون من أهداف غير معلنة للعدوان وهو المضي في توسيع الاستيطان والدفع نحو تهجير الفلسطينيين.

وفي مدينة جنين، أعدم الجيش الإسرائيلي، الخميس، شابين بعد استسلامهما، حيث أظهرت مقاطع مصوّرة قيام الجيش بمحاصرة مبنى في مدينة جنين، ثم إطلاق الجنود النار من مسافة قريبة على فلسطينيَّين خرجا من المنزل رافعين أيديهما، ما أدى إلى قتلهما.

وقال الجيش، في بيان، إنه يجري تحقيقا ميدانيا في ظروف الحادثة، زاعما أن الشابين كانا مطلوبين وأن القوات حاصرتهما لساعات قبل أن يطلق النار عليهما بعد خروجهما من المبنى.

ويأتي ذلك ضمن تصعيد إسرائيلي مستمر في الضفة منذ عامين، أسفر عن استشهاد أكثر من 1085 فلسطينيا، وإصابة قرابة 11 ألف آخرين، واعتقال ما يزيد على 20 ألفًا و500 شخص منذ بدء حرب الإبادة في غزة في 8 أكتوبر 2023.