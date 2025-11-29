 محمود حميدة: معرض الفن التشكيلي يمنحني تجربة مدهشة - بوابة الشروق
السبت 29 نوفمبر 2025 12:06 ص القاهرة
محمود حميدة: معرض الفن التشكيلي يمنحني تجربة مدهشة


نشر في: الجمعة 28 نوفمبر 2025 - 11:58 م | آخر تحديث: الجمعة 28 نوفمبر 2025 - 11:58 م

قال الفنان محمود حميدة، إنّ زياراته لمعارض الفن التشكيلي تمنحه شعورًا استثنائيًا بالإلهام والطاقة الإيجابية.

وأضاف خلال حديثه مع الإعلامية شيرين سليمان ببرنامج "سبوت لايت"، على قناة "صدى البلد"، أن تجربة تأمل اللوحات الفنية تمنحه إحساسًا بالدهشة والإعجاب، حيث يجد نفسه مأخوذًا أمام تفاصيلها الدقيقة.

وأشار حميدة إلى أن كل لوحة تحمل رموزًا وخطوطًا تأسر الناظر، مؤكداً أن التفاعل مع هذه الأعمال يخلق شعورًا بالحياة والطاقة الإيجابية، ويجعل التجربة الفنية أكثر عمقًا وثراءً.

وأشاد بعالم الفن التشكيلي بأبعاده المختلفة، سواء في النحت أو الرسم أو التشكيل بالألوان، مؤكدًا أن كل عناصر الفن تحمل قيمة جمالية وروحية تجعل المتلقي يعيش حالة مشاهدة فريدة ومذهلة. 

