محمود حميدة: معرض الفن التشكيلي يمنحني تجربة مدهشة

قال الفنان محمود حميدة، إنّ زياراته لمعارض الفن التشكيلي تمنحه شعورًا استثنائيًا بالإلهام والطاقة الإيجابية.

وأضاف خلال حديثه مع الإعلامية شيرين سليمان ببرنامج "سبوت لايت"، على قناة "صدى البلد"، أن تجربة تأمل اللوحات الفنية تمنحه إحساسًا بالدهشة والإعجاب، حيث يجد نفسه مأخوذًا أمام تفاصيلها الدقيقة.

وأشار حميدة إلى أن كل لوحة تحمل رموزًا وخطوطًا تأسر الناظر، مؤكداً أن التفاعل مع هذه الأعمال يخلق شعورًا بالحياة والطاقة الإيجابية، ويجعل التجربة الفنية أكثر عمقًا وثراءً.

وأشاد بعالم الفن التشكيلي بأبعاده المختلفة، سواء في النحت أو الرسم أو التشكيل بالألوان، مؤكدًا أن كل عناصر الفن تحمل قيمة جمالية وروحية تجعل المتلقي يعيش حالة مشاهدة فريدة ومذهلة.