هددت السلطات الروسية بحظر تطبيق واتساب على أراضيها، بدعوى استخدامه في الجرائم والإرهاب.

وقالت هيئة الرقابة على الاتصالات الروسية (روسكومنادزور) إن تطبيق المراسلة "واتساب" يواصل انتهاك القانون بعدم امتثاله لمتطلبات منع الجرائم في روسيا، مهددة بحظر التطبيق في حال عدم امتثاله للقانون الروسي.

وأضافت أنَّ التطبيق يُستخدم في تنظيم وتنفيذ "هجمات إرهابية"، وتجنيد مرتكبيها، والانخراط في مخططات احتيالية وغيرها.

وتابعت: "واتساب يُستخدم للإعداد لأعمال إرهابية في البلاد وتنفيذها، وللقيام بعمليات احتيال وغيرها من الجرائم ضد مواطنينا".

وذكرت الهيئة: "إذا لم يلتزم تطبيق الرسائل بالتشريعات الروسية، فسيتم حظره بالكامل".

ومنذ أغسطس الماضي، تحظر روسيا إجراء مكالمات عبر تطبيق "واتساب" المملوك لشركة "ميتا" على أراضيها، وذلك في إطار حملة ضد شبكات التواصل الاجتماعي الغربية.

وبدأ التراجع التدريجي في مكالمات "واتساب" في أغسطس، وفقًا لما ذكرته الهيئة في بيان لوسائل الإعلام، وأكدت أن القيود المفروضة على "واتساب" ستستمر.

وتدفع موسكو الروس للتحوّل إلى خدمات رقمية مدعومة من الدولة.

ويقول معارضون إن الحملة ترمي إلى إجبار الروس على استخدام المنصّات المحلية.

ويُعد "واتساب" واحداً من أكثر تطبيقات الرسائل رواجاً في روسيا بعد "تليجرام".

وتطالب السلطات التطبيقين بإتاحة بيانات مستخدمين عندما تطلبها أجهزة إنفاذ القانون، للتحقيق في عمليات احتيال وفي أنشطة تصنّفها روسيا "إرهابية".