مازن الغرباوي يعلن عن مفاجآت الدورة القادمة لمهرجان شرم الشيخ المسرحي



خصّص مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي ندوة بعنوان "لقاء رئيس المهرجان بالمشاركين المصريين"، وأدارها الناقد والمخرج جمال عبد الناصر، مع الترجمة الفورية للفنانة هاجر النحراوي.

وخلال كلمته، أكد جمال عبد الناصر أن للمخرج مازن الغرباوي، رئيس المهرجان، رؤية واضحة تجاه المشاركات المصرية في الدورة العاشرة، وأضاف: "دعونا نستمع الآن إلى رؤية المخرج مازن الغرباوي".

بدأ الغرباوي حديثه مؤكدًا أن هذه الدورة تشهد للمرة الأولى انعقاد هذا النوع من الاجتماعات، مشيرًا إلى أن مهرجان شرم الشيخ هذا العام يضم أعلى نسبة مشاهدة للعروض المصرية مقارنة بالسنوات السابقة.

وأوضح أن المهرجان يتميز بقدرته على الحفاظ على التواصل مع جميع المشاركين، وهو ما يتجسد في تجربة كلٍّ من الدكتورة أميرة الشوادفي والدكتور سيد عبد الرازق، اللذين فازا سابقًا في مسابقة البحث العلمي والتأليف، ثم أصبحا أعضاءً في لجنة التحكيم.

وأضاف الغرباوي أنه يحرص دائمًا على متابعة المشاركين وتطوير مهاراتهم لضمان ظهورهم بقوة في سوق المسرح، مؤكدًا أهمية التواصل المستمر بينهم جميعًا.

وكشف عن مفاجأة سيتم الإعلان عنها في ختام المهرجان، وهي أن الدورة الحادية عشرة القادمة ستتضمن STFY IN وSTFY OFF، على غرار مهرجان أفينيون العالمي، بحيث يضم STFY IN العروض الرسمية للمهرجان، بينما يقدّم STFY OFF العروض الجماهيرية "المباعة"، تمامًا كما يحدث في المهرجانات العالمية.

وأوضح أن STFY IN وSTFY OFF سيعملان كمهرجانين متكاملين، لكل منهما هيكل مستقل؛ الأول للعروض الرسمية، والثاني للعروض التجارية التي تُباع قبل انطلاق المهرجان.

كما أعلن أن الدورة المقبلة من مهرجان شرم الشيخ ستمتد إلى 10 أيام، مع طموح لأن يصبح المهرجان شهرًا كاملاً أسوةً بمهرجان أفينيون، ولفت إلى أن مصر ستكون ضيف شرف على رؤوس دول البحر المتوسط في النسخة القادمة من مهرجان أفينيون، مؤكّدًا أن مهرجان شرم الشيخ سيكون بوابة العبور لمشاركة الشباب في هذا الحدث الدولي.

وأشار الغرباوي إلى وجود نحو 40 رئيس مهرجان دولي ضمن الحضور هذا العام، يتابعون العروض ويختارون ما يناسبهم للمشاركة في مهرجاناتهم بمقابل مادي، كما حدث في دورات سابقة.

واختتم حديثه بدعوة الشباب إلى تقديم مزيد من العروض الاحترافية القابلة للبيع والشراء، ليتم طرحها من خلال مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي.

وعبر الحضور عن سعادتهم بما وصل إليه المهرجان من خطوات، واقترح البعض العديد من الأفكار التي تخدم المهرجان وتوسع وتعمق مساره، فتحدث النجم سامح الصريطي، والدكتورة عبير فوزي، والدكتورة مروة عودة، والدكتور أبو الحسن سلام، والفنانتان سمر جابر ونيفين أنور، وقدم عدد كبير من الحضور مداخلات مثمرة تحمل رؤى سيتم الاستفادة منها.

يقام مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي برعاية وزارة الثقافة المصرية برئاسة الدكتور أحمد فؤاد هنو، ووزارة السياحة والآثار برئاسة الوزير شريف فتحي، والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي برئاسة المهندس أحمد يوسف، تأكيدًا على دعم الدولة للفعاليات الثقافية التي تبرز الوجه الحضاري لمصر وتعزز مكانتها على خريطة السياحة العالمية، في إطار تكامل البعدين الثقافي والسياحي لخدمة أهداف التنمية الشاملة.

كما يحظى المهرجان بدعم كامل من محافظة جنوب سيناء بقيادة اللواء الدكتور خالد مبارك، وبرعاية ذهبية من البنك الأهلي المصري، وشركة عين للإنتاج الفني، وبلدية ظفار بسلطنة عمان.

وتتولى إدارة الدورة العاشرة الدكتورة إنجي البستاوي، وتحمل الدورة اسم الفنانة إلهام شاهين تكريمًا لمسيرتها الفنية الثرية ودعمها المستمر لقضايا المسرح والفنون، فيما يرأس اللجنة العليا للمهرجان المنتج هشام سليمان، وشاركت في تأسيس المهرجان الفنانة الراحلة سميحة أيوب، سيدة المسرح العربي، والتي شغلت منصب الرئيس الشرفي لدوراته السابقة.