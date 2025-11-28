استشهاد أكثر من 20 شخصا في عملية إسرائيلية بجنوبي سوريا

قالت وزارة الخارجية السورية، اليوم الجمعة، إن عملية عسكرية إسرائيلية في جنوب غربى البلاد أسفرت عن استشهاد ما لا يقل عن 20 شخصاً، في أكبر عملية من نوعها منذ الإطاحة بالرئيس السابق بشار الأسد، وفقاً لمرصد حقوقي.

وبحسب التقارير، اندلعت المواجهات في بيت جن، بالقرب من منطقة عازلة بمحاذاة هضبة الجولان التي تحتلها إسرائيل، بعدما دخلت القوات الإسرائيلية البلدة في وقت مبكر من صباح الجمعة.

وقال رئيس بلدية بيت جن، وليد عكاش، لوكالة الأنباء الألمانية (دب أ)، إن "عشرات العائلات توجهت نحو مزارع بيت جن، وبلدة سعسع، وقرى أخرى قريبة، بينما انتقل البعض إلى دمشق وريفها".

وأضاف: "السكان يعيشون في حالة من الخوف".

من جانبه، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، إصابة 6 من جنوده، بينهم 3 بجروح خطيرة، إثر تعرضهم لإطلاق نار خلال عملية اعتقال في جنوب سوريا الليلة الماضية، وفقا لما أوردته صحيفة تايمز أوف إسرائيل اليوم الجمعة.

وأوضح الجيش أن جنودا من لواء المظليين الاحتياطي الـ55 خرجوا لتنفيذ عملية اعتقال بحق عناصر من تنظيم "الجماعة الإسلامية"، وذلك استناداً إلى معلومات استخبارية جُمعت خلال الأسابيع الأخيرة تشير إلى نشاطهم في قرية بيت جن السورية وسعيهم لتنفيذ هجمات ضد إسرائيل.