سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أكدت منى عبد الكريم، عمة حمزة عبد الكريم، توقيع لاعب الأهلي الشاب على عقود انتقاله إلى نادي برشلونة الإسباني، على أن يخضع للكشف الطبي غدًا مع الفريق الإسباني.

وقالت منى عبد الكريم عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»:" الحمد لله، تم منذ قليل توقيع العقد الثلاثي بين النادي الأهلي ونادي برشلونة الإسباني، والابن الغالي حمزة عبد الكريم، لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر للناشئين لكرة القدم".

وأضافت:" كما تم تمديد عقد حمزة مع الأهلي لمدة موسم إضافي، ينتهي في عام 2028".

وتابعت:" ويسافر حمزة غدًا السبت، في أمان الله وحفظه ورعايته وسلامته وتوفيقه، لإجراء الكشف الطبي والانضمام رسميًا إلى برشلونة".

وأتمت:" شكرًا لتهانيكم الرقيقة طوال الأسابيع الماضية، ودعواتكم لابن مصر الشاب في خطوته المهمة والوثابة ببداية مشواره الاحترافي".