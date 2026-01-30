 تمت.. حمزة عبد الكريم يوقع عقود انتقاله إلى برشلونة - بوابة الشروق
الجمعة 30 يناير 2026 4:20 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد استمرار حسام حسن في الإدارة الفنية للمنتخب؟
النتـائـج تصويت

تمت.. حمزة عبد الكريم يوقع عقود انتقاله إلى برشلونة

محمد ثابت
نشر في: الجمعة 30 يناير 2026 - 4:09 م | آخر تحديث: الجمعة 30 يناير 2026 - 4:09 م

أكدت منى عبد الكريم، عمة حمزة عبد الكريم، توقيع لاعب الأهلي الشاب على عقود انتقاله إلى نادي برشلونة الإسباني، على أن يخضع للكشف الطبي غدًا مع الفريق الإسباني.

وقالت منى عبد الكريم عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»:" الحمد لله، تم منذ قليل توقيع العقد الثلاثي بين النادي الأهلي ونادي برشلونة الإسباني، والابن الغالي حمزة عبد الكريم، لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر للناشئين لكرة القدم".

وأضافت:" كما تم تمديد عقد حمزة مع الأهلي لمدة موسم إضافي، ينتهي في عام 2028".

وتابعت:" ويسافر حمزة غدًا السبت، في أمان الله وحفظه ورعايته وسلامته وتوفيقه، لإجراء الكشف الطبي والانضمام رسميًا إلى برشلونة".

وأتمت:" شكرًا لتهانيكم الرقيقة طوال الأسابيع الماضية، ودعواتكم لابن مصر الشاب في خطوته المهمة والوثابة ببداية مشواره الاحترافي".


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك