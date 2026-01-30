مانشستر سيتي يعلن انتقال أوسكار بوب إلى فولهام

أعلن نادي مانشستر سيتي رحيل النرويجي أوسكار بوب إلى فولهام في صفقة انتقال نهائي، لينهي بذلك اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا مسيرة ناجحة استمرت ستة أعوام ونصف العام داخل صفوف السيتيزنز.

وانضم بوب إلى مانشستر سيتي في صيف 2019 قادمًا من نادي فاليرينجا النرويجي كأحد أبرز المواهب الشابة، وسرعان ما فرض نفسه داخل أكاديمية النادي.

وشارك بوب في جولة مانشستر سيتي الآسيوية صيف 2023، ليقرر بعدها بيب جوارديولا تصعيده مباشرة إلى الفريق الأول في موسم 2023/2024.

وكان ضمن قائمة الفريق المتوجة بـكأس السوبر الأوروبي 2023، قبل أن يسجل ظهوره الأول في الدوري الإنجليزي الممتاز في سبتمبر من العام ذاته، ثم أحرز أول أهدافه مع الفريق الأول في الفوز على ريد ستار بلجراد بنتيجة 3-2 في دوري أبطال أوروبا، ديسمبر 2023.

كما تُوّج مع السيتي بلقب كأس العالم للأندية 2023، وشارك كبديل في الفوز العريض على فلومينينسي البرازيلي 4-0 في النهائي.

وجاءت إحدى أبرز لحظات مسيرته مع السيتي عندما سجل هدفًا قاتلًا في الدقيقة 90 أمام نيوكاسل يونايتد ليقود الفريق لفوز مثير بنتيجة 3-2 في الدوري الإنجليزي الممتاز، وهو الهدف الذي كان له دور حاسم في تتويج مانشستر سيتي بلقب موسم 2023/2024، محققًا إنجاز الفوز باللقب للمرة الرابعة على التوالي.

وبعد تألقه في الفوز على مانشستر يونايتد بدرع كأس الدرع الخيرية 2024، تعرض اللاعب لكسر في الساق أبعده عن الملاعب لفترة طويلة من الموسم الماضي، قبل أن يعود للمشاركة في كأس العالم للأندية بالولايات المتحدة، ثم يبدأ موسم 2025/2026.

وخلال مسيرته مع الفريق الأول لمانشستر سيتي، خاض بوب 47 مباراة سجل خلالها 3 أهداف.

وقال بوب في تصريحات وداعية:«أغادر مانشستر سيتي وأنا أحمل ذكريات رائعة فقط، وأود أن أشكر الجميع على الدعم والتوجيه طوال فترة وجودي هنا. كنت محظوظًا بالانتماء إلى نادٍ استثنائي وخوض لحظات وتجارب سأظل أعتز بها دائمًا. تعلمت الكثير كلاعب وكإنسان، وأنا ممتن لذلك بشدة. أشكر بيب، والجهاز الفني، وزملائي، وجماهير سيتي الرائعة، وأتمنى للنادي كل التوفيق».