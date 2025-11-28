الشيباني: الصمت الدولي يشجع إسرائيل على ارتكاب المزيد من الجرائم

قال وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، الجمعة، إن "الصمت الدولي يشجع المعتدي على ارتكاب المزيد من الجرائم بحق المدنيين"، معتبرا القصف الإسرائيلي على بيت جن بريف دمشق "جريمة متكاملة الأركان".

وكتب في سلسلة تدوينات على حسابه بمنصة "إكس": "ندين بأشد العبارات العدوان الإسرائيلي الغادر على بلدة بيت جن، والذي استهدف المدنيين الآمنين".

وأضاف الشيباني أن "استمرار الاعتداءات يشكل تهديدا خطيرا للسلم والأمن الإقليمي، ويستوجب موقفا دوليا حازما لوقف هذه الانتهاكات".

واعتبر ان "ما جرى في بيت جن هو جريمة متكاملة الأركان بحق أبناء شعبنا".

وأردف: "سوريا تؤكد حقها الكامل في الدفاع عن أرضها وشعبها بكل الوسائل المشروعة وفق القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة".

ودعا الشيباني، الأمم المتحدة ومجلس الأمن والأمة العربية والإسلامية إلى "تحمّل مسئولياتهم إزاء الانتهاكات المتكررة".

وشدد على أن "الصمت الدولي يشجع المعتدي على ارتكاب المزيد من الجرائم بحق المدنيين".

وكانت دورية إسرائيلية توغلت بالبلدة فجر الجمعة، ما أدى إلى وقوع اشتباك مسلح مع الأهالي، تسبب بإصابة 6 عسكريين إسرائيليين، ما دفع بتل أبيب إلى شن عدوان جوي انتقاما من السكان الذي حاولوا الدفاع عن بلدتهم.

ويأتي العدوان الإسرائيلي على البلدة، وسط تجاهل تل أبيب لمكانة يوم الجمعة عند المسلمين، كما أن هذا اليوم عطلة نهاية الأسبوع، حيث يخصصه السوريون للذهاب إلى المساجد وزيارة الأقارب.

وتقع بلدة بيت جن على سفوح جبل الشيخ وعلى بعد حوالي 10 كيلومترات فقط من الحدود الفاصلة مع الجولان المحتل وإسرائيل، مما يجعلها ضمن النطاق العملياتي القريب.

وقد تعرضت بشكل متكرر لعمليات عسكرية إسرائيلية متنوعة تشمل القصف الجوي والمدفعي والتوغل البري المؤقت.